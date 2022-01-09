RSS
НОВИНИ

Укрпошта на eBay та Amazon продала марок на понад 5 мільйонів

Третина замовлень надійшло від покупців зі США. Також найбільш активними покупцями стали жителі Німеччини, Канади, Великої Британії та Гонконгу
Укрпошта на eBay та Amazon продала марок на понад 5 мільйонів Фото: Mind.ua

Укрпошта з моменту відкриття онлайн-магазинів на eBay та Amazon продала марок та інших товарів на 5,3 мільйона гривень.

Про це повідомив гендиректор поштоваго оператора Ігор Смілянський у Facebook.

Третина замовлень надійшло від покупців зі США. Також найбільш активними покупцями стали жителі Німеччини, Канади, Великої Британії та Гонконгу.

"Оскільки сума доходу немаленька, маємо змогу вкотре долучитися до благодійності. Ми вже обрали один із напрямків, на який задонатимо частину із виручених коштів", – поділився керівник компанії.

Крім цього, Укрпошта отримала статус  "top-rated seller" на eBay. Це означає, що компанія дотримується високих стандартів у обробці замовлень, відповідях клієнтам та термінах міжнародної доставки, яка відслідковується eBay.

Як повідомляв iPress, "Укрпошта" стала першою поштовою компанією у світі, яка відкрила свій магазин на Amazon.

 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 09 2022 10:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Українські бойові бджоли не підведуть, але… Дефіциту меду не буде, з експортом не склалося, проте ціни зростають

Українські бойові бджоли не підведуть, але… Дефіциту меду не буде, з експортом не склалося, проте ціни зростають

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.