Укрпошта випускає NFT марку з "Русскім воєнним кораблем"

Гроші від продажу NFT-марки будуть спрямовані на потреби ЗСУ

Укрпошта планує випускати марки в NFT-форматі, першою стане марка "Русскій воєнний корабль, іді…" – наразі компанія шукає партнера для її випуску.

Про це повідомила пресслужба Укрпошти.

Оскільки за Укрпоштою законодавчо не закріплене право випуску NFT-марок, буде проведо конкурс на вибір партнера, який організуватиме випуск, розміщення та продаж таких марок. Укрпошта зі свого боку ліцензує права на випуск.

Гроші від продажу NFT-марки будуть спрямовані на потреби ЗСУ.

Взяти участь у конкурсі може будь-яка юридична особа та фізична особа суб’єкт господарювання а заявки можна подати до 29 серпня.