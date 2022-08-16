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Укрпошта випускає NFT марку з "Русскім воєнним кораблем"

Гроші від продажу NFT-марки будуть спрямовані на потреби ЗСУ
Укрпошта планує випускати марки в NFT-форматі, першою стане марка "Русскій воєнний корабль, іді…" – наразі компанія шукає партнера для її випуску.
Укрпошта випускає NFT марку з "Русскім воєнним кораблем" Фото: з вільного доступу
Про це повідомила пресслужба Укрпошти.
 
Оскільки за Укрпоштою законодавчо не закріплене право випуску NFT-марок, буде проведо конкурс на вибір партнера, який організуватиме випуск, розміщення та продаж таких марок. Укрпошта зі свого боку ліцензує права на випуск.
 
Гроші від продажу NFT-марки будуть  спрямовані на потреби ЗСУ. 
 
Взяти участь у конкурсі може будь-яка юридична особа та фізична особа суб’єкт господарювання а заявки можна подати до 29 серпня. 
 
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16 08 2022 20:20
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