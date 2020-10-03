"Укрпошта" почала вручати посилки за посвідченням у додатку "Дія"

"Поки що це правило працює виключно для внутрішніх відправлень з післяплатою на суму до 15 000 грн.

"Укрпошта" почала у тестовому режимі вручати відправлення за електронним посвідченням водія у додатку "Дія".

"Укрпошта" почала у тестовому режимі вручати відправлення за електронним посвідченням водія у додатку "Дія".

Про це повідомляє прес-служба компанії у Facebook, зазначає "Економічна правда".

"Поки що це правило працює виключно для внутрішніх відправлень з післяплатою на суму до 15 000 грн. ("Укрпошта Експрес", "Укрпошта Стандарт", "Укрпошта SmartBox"). Для отримання інших видів поштових відправлень необхідно мати з собою оригінал документа, що посвідчує особу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у відділеннях "Укрпошти" відтепер можна зняти готівку через POS-термінали