ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ"Укрпошта" почала у тестовому режимі вручати відправлення за електронним посвідченням водія у додатку "Дія".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Укрпошта" почала вручати посилки за посвідченням у додатку "Дія"
"Поки що це правило працює виключно для внутрішніх відправлень з післяплатою на суму до 15 000 грн.
Фото: з вільних джерел
"Укрпошта" почала у тестовому режимі вручати відправлення за електронним посвідченням водія у додатку "Дія".
Про це повідомляє прес-служба компанії у Facebook, зазначає "Економічна правда".
"Поки що це правило працює виключно для внутрішніх відправлень з післяплатою на суму до 15 000 грн. ("Укрпошта Експрес", "Укрпошта Стандарт", "Укрпошта SmartBox"). Для отримання інших видів поштових відправлень необхідно мати з собою оригінал документа, що посвідчує особу", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у відділеннях "Укрпошти" відтепер можна зняти готівку через POS-термінали
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10 03 2020 16:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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