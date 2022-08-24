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Укрпошта" відкрила продаж почтового блоку "Вільні. Незламні. Непереможні"

Вартість блоку – 60 грн. На купівлю діятимуть обмеження: 5 поштових блоків + 5 конвертів на одне замовлення
Укрпошта" відкрила продаж почтового блоку "Вільні. Незламні. Непереможні"
Поштовий блок "Вільні. Незламні. Непереможні", випущений до Дня Незалежності України, вже можна придбати онлайн.
 
Про це повідомляється в Telegram "Укрпошти"
"Вартість блоку – 60 грн. На купівлю діятимуть обмеження: 5 поштових блоків + 5 конвертів на одне замовлення. Проте ми випустили 1 млн примірників, тож їх має вистачити усім колекціонерам марок воєнного часу", - йдеться в повідомленні.
Крім українських інтернет-магазинів, новий патріотичний випуск також можуть придбати наші друзі за кордоном на Amazon та Ebay.
В "Укрпошті" відзначили, що через безпекову ситуацію сьогодні урочистостей не буде, натомість погашення штемпелем "Перший день" проходитиме в Києві 26 серпня, а у регіонах – 26-27 серпня.
 
Крім того, бажаючі можуть купити онлайн абонемент, що дає змогу отримати штемпель "Першого дня" дистанційно.
 
Як раніше повідомляв iPress, "Укрпошта" планує випускати марки в NFT-форматі, першою стане марка "Русскій воєнний корабль, іді…". Наразі компанія шукає партнера для її випуску.
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24 08 2022 14:59
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