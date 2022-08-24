Укрпошта" відкрила продаж почтового блоку "Вільні. Незламні. Непереможні"

Вартість блоку – 60 грн. На купівлю діятимуть обмеження: 5 поштових блоків + 5 конвертів на одне замовлення

Поштовий блок "Вільні. Незламні. Непереможні", випущений до Дня Незалежності України, вже можна придбати онлайн.

Про це повідомляється в Telegram "Укрпошти"

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"Вартість блоку – 60 грн. На купівлю діятимуть обмеження: 5 поштових блоків + 5 конвертів на одне замовлення. Проте ми випустили 1 млн примірників, тож їх має вистачити усім колекціонерам марок воєнного часу", - йдеться в повідомленні.

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Крім українських інтернет-магазинів, новий патріотичний випуск також можуть придбати наші друзі за кордоном на Amazon та Ebay.

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В "Укрпошті" відзначили, що через безпекову ситуацію сьогодні урочистостей не буде, натомість погашення штемпелем "Перший день" проходитиме в Києві 26 серпня, а у регіонах – 26-27 серпня.

Крім того, бажаючі можуть купити онлайн абонемент, що дає змогу отримати штемпель "Першого дня" дистанційно.