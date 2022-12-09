Укрпошта випустить маркований конверт Ласкаво просимо до пекла
Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.
"Цього місяця ми планували змінити військову тему на культурну, щоб трохи вас розвантажити. Але завдяки нашим ЗСУ відбуваються такі події, що ми не можемо не задокументувати їх так, як це вміє Укрпошта. Ми додали до колекції символічний маркований конверт Ласкаво просимо до пекла. Думаю, цією фразою можна описати те, що зараз відчувають наші вороги", - зазначив Смілянський.
Він додав, що це перший маркований конверт воєнного часу, за дизайн якого проголосувало понад 200 тисяч українців.
"Ви голосували – ми почули. Ну, і нова марка Тризуб на конверті, як наш символ, на який орки реагують, як вампіри на часник – особливий рівень захисту", – розповів гендиректор.
Раніше повідомлялось, що Укрпошта на eBay та Amazon продала марок на понад 5 мільйонів.
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