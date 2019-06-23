Для виконання умов кредитів ЄБРР і ЄІБ невистачає коштів, - "Укртрансгаз"
В компанії зазначили, що заходи щодо підвищення надійності та ефективності використання української ділянки газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород можливо реалізувати й за рахунок значно меншого (ніж передбачено в кредитних договорах) обсягу коштів, йдеться в "Економічна правда".
"Тому компанія просить ЄБРР зменшити суму кредиту, оскільки для досягнення його основних цілей буде достатньо залучити 125 млн євро інвестицій (замість 300 млн євро запланованого обсягу кредитних коштів)", - зазначено в повідомленні.
У своєму зверненні до фінансових організацій "Укртрансгаз" також просить їх провести консультації з українським урядом з метою визначення ступеня відповідальності УТГ і нового оператора ГТС за кредитними угодами, механізму використання коштів і обслуговування кредиту після завершення в Україні процесу анбандлінгу.
"Внесені Кабміном зміни до постанови №496 (від 1 липня 2016 року) про відділення функції транспортування природного газу чітко визначають механізм подальшого використання об'єктів і майна ГТС, а також юросіб, які відповідають за використання цих матеріальних активів. Водночас оновлена постанова прямо не регулює відносини "Укртрансгазу" з ЄБРР і ЄІБ у частині використання кредиту після відділення оператора ГТС", - пояснюється в повідомленні.
"З огляду на ці обставини "Укртрансгаз" вважає можливим використання коштів за кредитною угодою з ЄБРР і ЄІБ у 2019 році", - підсумували в компанії.
Нагадаємо, підготовка нової програми співпраці України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) розпочнеться вже в липні.
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