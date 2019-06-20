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УПЦ МП просить скасувати реєстрацію ПЦУ: суд взявся за справу

Позов поданий щодо Міністерства культури і державного реєстратора
Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом Української православної церкви Московського патріархату щодо незаконності державної реєстрації Православної церкви України.
УПЦ МП просить скасувати реєстрацію ПЦУ: суд взявся за справу Фото: з відкритих джерел

Згідно з повідомленням, позов поданий щодо Міністерства культури і державного реєстратора - КП "Центр правової допомоги та реєстрації", повідомляє "Українська правда".

"Рішення державного реєстратора про проведення державної реєстрації створення юридичної особи із найменуванням "Київська Митрополія Української Православної Церкви (Православної Церкви України)" та відповідний запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань має бути скасовано судом", - вважають в УПЦ МП.

Крім того, зазначається, що Київська митрополія УПЦ МП готується до участі в розгляді адміністративної справи.

Нагадаємо, згідно з офіційною заявою релігійної організації, Київський патріархат припинив своє існування в грудні 2018 року, а отже, проведення будь-яких заходів від його імені є незаконними.

Тому, духівництво закликають не брати участь у соборі Філарета.

Додамо, Почесний патріарх Православної церкви України Філарет (Денисенко) скликає помісний собор Київського патріархату на 20 червня.

"Цей Томос ми не приймаємо, тому що ми не знали змісту Томосу, який нам дали. Якби ми знали зміст, то 15 грудня то не голосували б за автокефалію. Бо нам не потрібно переходити з однієї залежності під іншу. Московський патріархат служить інтересам Москви, ПЦУ служить грекам. А хто служитиме Україні?", - заявив Філарет.

Раніше почесний патріарх Філарет заявив про своє право скликати Собор для зміни статуту помісної церкви.

В свою чергу, Епіфаній вказав на відсутність підстав для скликання Помісного Собору і зміни статуту ПЦУ, оскільки через це помісна церква може втратити Томос.

Читайте також: ПЦУ проведе форум єдності паралельно із собором Філарета

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20 06 2019 09:58
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