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Уряд домовився з Visa про створення консалтингових центрів для бізнесу

Кабінет міністрів України уклав договір про співпрацю з платіжною системою Visa, в межах якого планується створити мережу консалтинг-зон у кожному регіоні України.
Уряд домовився з Visa про створення консалтингових центрів для бізнесу Visa

Відповідний меморандум уклав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров зі старшим віцепрезидентом Visa у країнах СНД та Південно-Східної Європи Вірою Платоновою, передає прес-служба уряду, передає "Громадське".

«VISA підтримуватиме реалізацію даного проєкту та спрямує зусилля на розробку інформаційно-освітніх матеріалів для малого та середнього бізнесу з цифрової грамотності, використання сучасних технологій для прийому платежів (технологія Tap to Phone, що перетворює звичайний смартфон на мобільний POS-термінал, та QR коди)», — повідомляють у Кабміні.

Крім цього платіжна система допоможе уряду запровадити можливості онлайн-оплати за адміністративні та інші послуги через мобільний додаток.

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22 11 2019 13:40
ТЕГИ: бізнес, Visa
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