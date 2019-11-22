Уряд домовився з Visa про створення консалтингових центрів для бізнесу
Відповідний меморандум уклав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров зі старшим віцепрезидентом Visa у країнах СНД та Південно-Східної Європи Вірою Платоновою, передає прес-служба уряду, передає "Громадське".
«VISA підтримуватиме реалізацію даного проєкту та спрямує зусилля на розробку інформаційно-освітніх матеріалів для малого та середнього бізнесу з цифрової грамотності, використання сучасних технологій для прийому платежів (технологія Tap to Phone, що перетворює звичайний смартфон на мобільний POS-термінал, та QR коди)», — повідомляють у Кабміні.
Крім цього платіжна система допоможе уряду запровадити можливості онлайн-оплати за адміністративні та інші послуги через мобільний додаток.
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