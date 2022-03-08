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Уряд доручив евакуювати людей з Донеччини в 13 безпечних регіонів

Організувати евакуацію доручено керівникам обласних адміністрацій, міністерств і відомств, а також АТ "Укрзалізниця"
Уряд доручив евакуювати людей з Донеччини в 13 безпечних регіонів
Кабінет міністрів доручив провести обов'язкову евакуацію населення з Донецької області до безпечних районів 13 областей.
 
Відповідне розпорядження від 2 серпня 2022 року № 679-р опубліковано на Урядовому порталі.
 
"Провести обов’язкову евакуацію населення Донецької області. Евакуацію здійснити у безпечні райони Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Львівської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської та Чернівецької областей", - йдеться у документі.
 
Головам обласних державних адміністрацій (начальникам обласних військових адміністрацій) доручено разом з міністерством оборони, міністерством розвитку громад та територій, міністерством інфраструктури, міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, міністерством внутрішніх справ, Національною поліцією, Державною службою з надзвичайних ситуацій та за участю Служби безпеки, акціонерного товариства "Укрзалізниця" організувати та провести обов’язкову евакуацію.
 
Раніше iPress.ua повідомляв, що міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України озвучило алгоритм дій для громадян, які мають намір евакуюватись із Донецької області.
 
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03 08 2022 15:13
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