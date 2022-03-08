Уряд доручив евакуювати людей з Донеччини в 13 безпечних регіонів

Організувати евакуацію доручено керівникам обласних адміністрацій, міністерств і відомств, а також АТ "Укрзалізниця"

Кабінет міністрів доручив провести обов'язкову евакуацію населення з Донецької області до безпечних районів 13 областей.

Відповідне розпорядження від 2 серпня 2022 року № 679-р опубліковано на Урядовому порталі.

"Провести обов’язкову евакуацію населення Донецької області. Евакуацію здійснити у безпечні райони Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Львівської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської та Чернівецької областей", - йдеться у документі.

Головам обласних державних адміністрацій (начальникам обласних військових адміністрацій) доручено разом з міністерством оборони, міністерством розвитку громад та територій, міністерством інфраструктури, міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, міністерством внутрішніх справ, Національною поліцією, Державною службою з надзвичайних ситуацій та за участю Служби безпеки, акціонерного товариства "Укрзалізниця" організувати та провести обов’язкову евакуацію.