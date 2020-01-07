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Уряд підтримав впровадження е-системи будівництва, яка замінить реєстр ДАБІ

"Уряд підтримав реалізацію експериментального проєкту Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва"
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначає, що до системи буде підключено понад 60 тис. осіб, у т. ч. архітектори, атестовані особи, органи місцевого самоврядування тощо, які матимуть доступ виключно за електронним підписом.
Уряд підтримав впровадження е-системи будівництва, яка замінить реєстр ДАБІ Фото: ДАБІ

Кабінет міністр підтримав експериментальний проєкт впровадження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Про це повідомляє прем’єр-міністр Денис Шмигаль, зазначає "Економічна правда".

"Уряд підтримав реалізацію експериментального проєкту Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Це дійсно революційний проєкт, над яким йшла робота не один місяць", - повідомляє прем’єр.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначає, що до системи буде підключено понад 60 тис. осіб, у т. ч. архітектори, атестовані особи, органи місцевого самоврядування тощо, які матимуть доступ виключно за електронним підписом.

За його словами, реалізація проєкту передбачає:

  •  з 6 липня запровадження нового сучасного та безпечного будівельного реєстру й публічного порталу з повним доступом до всіх даних, у т. ч. на мапі;

  • надання автоматичних послуг (без чиновника), що повністю нівелює будь-які корупційні ризики (перші послуги запрацюють вже з 1 серпня);

  • створення та ведення всіх документів в електронній формі одразу в системі (містобудівні умови, будівельний паспорт).

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський повідомляв про плани ліквідувати Будівельну інспекцію

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01 07 2020 16:20
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