Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Уряд погодив часткову приватизацію "Укргазбанку"

Серед договорів, які підпише Маркарова, перераховані також договір між акціонерами, договір на опціон про продаж акцій і договір про політику
"Затвердити основні умови надання кредиту Міжнародною фінансовою корпорацією "Акціонерний банк "Укргазбанк" з можливістю його конвертації в статутний капітал банку, що додаються до оригіналу", - йдеться в розпорядженні.
Уряд погодив часткову приватизацію "Укргазбанку" Фото: minfin.com.ua

Кабінет міністрів уповноважив міністра фінансів Оксану Маркарова підписати угоди, пов'язані з наданням Міжнародною фінансовою корпорацією кредиту державному Укргазбанку з можливістю його подальшої конвертації в статутний капітал банку, повідомляє "Економічна правда".

"Затвердити основні умови надання кредиту Міжнародною фінансовою корпорацією "Акціонерний банк "Укргазбанк" з можливістю його конвертації в статутний капітал банку, що додаються до оригіналу", - йдеться в розпорядженні.

У той же час умови кредиту і його можливої ​​конвертації в розпорядженні відсутні.

Серед договорів, які підпише Маркарова, перераховані також договір між акціонерами, договір на опціон про продаж акцій і договір про політику.

Мінфіну також доручено після укладення договору про опціон щорічно передбачати в проекті закону про держбюджет на відповідний рік механізм фінансування витрат, необхідних в разі реалізації такого договору

Нагадаємо, що від приватизації 415 держпідприємств у Кабміні планують отримати 6 мільярдів

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 12 2019 11:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.