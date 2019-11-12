Уряд погодив часткову приватизацію "Укргазбанку"
Кабінет міністрів уповноважив міністра фінансів Оксану Маркарова підписати угоди, пов'язані з наданням Міжнародною фінансовою корпорацією кредиту державному Укргазбанку з можливістю його подальшої конвертації в статутний капітал банку, повідомляє "Економічна правда".
"Затвердити основні умови надання кредиту Міжнародною фінансовою корпорацією "Акціонерний банк "Укргазбанк" з можливістю його конвертації в статутний капітал банку, що додаються до оригіналу", - йдеться в розпорядженні.
У той же час умови кредиту і його можливої конвертації в розпорядженні відсутні.
Серед договорів, які підпише Маркарова, перераховані також договір між акціонерами, договір на опціон про продаж акцій і договір про політику.
Мінфіну також доручено після укладення договору про опціон щорічно передбачати в проекті закону про держбюджет на відповідний рік механізм фінансування витрат, необхідних в разі реалізації такого договору
Нагадаємо, що від приватизації 415 держпідприємств у Кабміні планують отримати 6 мільярдів
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