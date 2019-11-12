Уряд погодив часткову приватизацію "Укргазбанку"

Серед договорів, які підпише Маркарова, перераховані також договір між акціонерами, договір на опціон про продаж акцій і договір про політику

"Затвердити основні умови надання кредиту Міжнародною фінансовою корпорацією "Акціонерний банк "Укргазбанк" з можливістю його конвертації в статутний капітал банку, що додаються до оригіналу", - йдеться в розпорядженні.

Кабінет міністрів уповноважив міністра фінансів Оксану Маркарова підписати угоди, пов'язані з наданням Міжнародною фінансовою корпорацією кредиту державному Укргазбанку з можливістю його подальшої конвертації в статутний капітал банку, повідомляє "Економічна правда".

"Затвердити основні умови надання кредиту Міжнародною фінансовою корпорацією "Акціонерний банк "Укргазбанк" з можливістю його конвертації в статутний капітал банку, що додаються до оригіналу", - йдеться в розпорядженні.

У той же час умови кредиту і його можливої ​​конвертації в розпорядженні відсутні.

Серед договорів, які підпише Маркарова, перераховані також договір між акціонерами, договір на опціон про продаж акцій і договір про політику.

Мінфіну також доручено після укладення договору про опціон щорічно передбачати в проекті закону про держбюджет на відповідний рік механізм фінансування витрат, необхідних в разі реалізації такого договору

Нагадаємо, що від приватизації 415 держпідприємств у Кабміні планують отримати 6 мільярдів