Уряд призначив 11 нових заступників міністрів

Кабінет Міністрів на сьогоднішньому засіданні призначив 11 заступників міністрів у різні міністверства.

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Олексій Мілованов отримав трьох заступників: першого заступника Павла Кухту, заступника Тараса Висоцького і заступника - торгового представника України Тарас Качку, повідомила пресслужба відомства.

Економіст Кухта балотувався до Верховної Ради від партії "Голос", працював заступником голови Стратегічної групи радників з підтримки реформ, в 2015-2019 роках був радником міністра фінансів, в 2016-2019 роках - радником прем'єр-міністра.

Висоцький в березні-липні обіймав посаду першого заступника голови Черкаської обласної державної адміністрації.

Качка був радником міністра закордонних справ і радником із стратегічних питань міжнародного фонду "Відродження". У 2014-2015 роках він був віцепрезидентом і виконувачем обов'язків президента Американської торгової палати.

Також призначені такі заступники:

Міністру у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб - заступник Олександр Терещенко;

Міністру фінансів - заступник Геннадій Пліс;

Міністру розвитку громад і територій - заступник Едуард Кругляк.

Міністру освіти і науки - Петро Коржевський і Єгор Стадний;

Міністру соціальної політики - Олег Коваль та Сергій Ніжинський.

Віцепрем'єр-міністру - міністру цифрової трансформації - Олексій Вискуб.

На засіданні Кабмін погодив рішення про звільнення 7 заступників міністрів: Ольги Крентовської, Наталії Федорович і Миколи Шамбіра з Міністерства соціальної політики, Вадима Трояніва МВС, Олександра Терещенка з Міністерства у справах ветеранів і Геннадія Пліса з Секретаріату Кабміну.