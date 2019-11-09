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Уряд призначив 14 заступників міністрів

Чотирьох заступників отримала міністр охорони здоров'я, трьох - міністр освіти
Кабінет Міністрів на засіданні 11 вересня призначив 14 заступників міністрів.
Уряд призначив 14 заступників міністрів

Заступниками міністра економіки, торгівлі і сільського господарства стали Світлана Панаіотіді (держуповноважений АМКУ) і Дмитро Романович (співвласник ТОВ "Смарт Маркетинг Солюшнз", колишній кандидат у депутати за списком "Голосу"), повідомила прес-служба уряду.

Заступниками міністра освіти і науки стали Юрій Полюхович (учений, колишній радник міністра освіти і науки), Любомира Мандзій (колишня керівниця департаменту освіти Львівської ОДА) і Максим Ярмистий (директор Департаменту правового забезпечення МОН).

Заступниками міністра охорони здоров'я стали Андрій Семиволос (головлікар Київського міського дитячого діагностичного центру), Михайло Загрійчук (лікар-хірург Національного інституту хірургії і трансплантології ім. О. О. Шалімова), Младена Качурець (голова медсектора Офісу ефективного регулювання), Олена Симоненко (власник ТОВ "Здорова нація" ).

Заступниками міністра розвитку громад і територій стали Дмитро Живицький (голова апарату Сумської ОДА) і В'ячеслав Негода (перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства).

Заступниками міністра соцполітики призначені Віталій Музиченко (голова Директорату сім'ї та соціальної підтримки населення Мінсоцполітики) і Наталія Ненюченко (колишній головний бухгалтер Українського інституту національної пам'яті).

Заступницею міністра юстиції стала Валерія Коломієць (адвокат, власниця "Адвокатського бюро Валерії Коломієць").

Одночасно звільнено чотирьох заступників міністра енергетики та вугільної промисловості (Тетяну Максимець, Михайла Близнюка, Юлія Підкоморну, Анатолія Корзуна), трьох заступників міністра освіти і науки (Павла Хобзея, Володимира Карандія, Юрія Рашкевича), заступника міністра оборони Олега Шевчука і заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства В'ячеслава Негоду.

Нагадаємо, тиждень тому Кабмін звільнив більш ніж три десятки заступників міністрів з уряду Гройсмана.

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11 09 2019 16:24
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