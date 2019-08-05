Уряд призначив заступника міністра фінансів головою Державної податкової служби
Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 8 травня, ынформує "Громадське" з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів.
Зазначається, що Верланова призначили на 5 років. Випробувальний термін триватиме 1 місяць.
"Сергій Верланов отримав цю посаду як переможець конкурсу на посаду голови ДПС, який був оголошений 20 березня 2019 року Кабінетом міністрів України в рамках реформи Державної фіскальної служби розпорядженням № 16", - повідомляють у Мінфіні.
Після призначення Верланова уряд проведе реєстрацію нової юридичної особи Державної податкової служби України. До неї переведуть частину працівників ДФС (не менше 30%). Згодом Кабмін має ухвалити рішення про початок роботи цієї установи.
Нагадаємо, що комісія вищого корпусу державної служби рекомендувала Кабінету міністрів призначити Сергія Верланова головою Державної податкової служби.
Довідка: Сергій Верланов отримав сумарно 16,45 бали, Сергій Петухов – 13,54 бали, Дмитро Олексієнко не набрав балів, достатніх для рейтингового оцінювання.
Сергій Верланов здобув вищу освіту у Львівському національному університеті імені Івана Франка. У 2008 році отримав науковий ступінь кандидата юридичних наук.
Працював юрисконсультом низки підприємств Львівської області. У листопаді 2008 року почав працювати на посаді юриста в одній із компаній Великої четвірки — PwC, де пропрацював до червня 2015 року. З липня 2015 року до липня 2018 року обіймав посаду партнера у провідній юридичній фірмі України Sayenko Kharenko.
У 2015-2017 роках був співголовою юридичного правового комітету Американської Торгової Палати в Україні. З 2016 року є членом Громадської ради доброчесності, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (делегований Асоціацією правників України).
26 липня 2018 року призначений на посаду заступника Міністра фінансів України.
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