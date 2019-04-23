Головою Державної податкової служби обрали заступника міністра фінансів Верланова
23 квітня пройшов заключний етап конкурсного відбору на очільника ДПС, який проводила Комісія вищого корпусу державної служби.
"Трійка фіналістів у прямому ефірі представили членам комісії свою програму розвитку Служби, а потім протягом години відповідала на запитання представників бізнесу, народних депутатів, експертів та членів комісії", - повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.
Довідка: Сергій Верланов отримав сумарно 16,45 бали, Сергій Петухов – 13,54 бали, Дмитро Олексієнко не набрав балів, достатніх для рейтингового оцінювання.
Сергій Верланов здобув вищу освіту у Львівському національному університеті імені Івана Франка. У 2008 році отримав науковий ступінь кандидата юридичних наук.
Працював юрисконсультом низки підприємств Львівської області. У листопаді 2008 року почав працювати на посаді юриста в одній із компаній Великої четвірки — PwC, де пропрацював до червня 2015 року. З липня 2015 року до липня 2018 року обіймав посаду партнера у провідній юридичній фірмі України Sayenko Kharenko.
У 2015-2017 роках був співголовою юридичного правового комітету Американської Торгової Палати в Україні. З 2016 року є членом Громадської ради доброчесності, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (делегований Асоціацією правників України).
26 липня 2018 року призначений на посаду заступника Міністра фінансів України.
Нагадаємо, що Національне агентство з питань держслужби прийняло документи від 14 кандидатів на посади керівників Державної податкової служби та Державної митної служби, які створюються в рамках поділу Фіскальної служби.
Реальна зарплата майбутніх керівників державних податкової та митної служб становитиме близько 60-70 тисяч гривень, включаючи оклад в 24 тисячі гривень.
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