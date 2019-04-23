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Головою Державної податкової служби обрали заступника міністра фінансів Верланова

23 квітня пройшов заключний етап конкурсного відбору на очільника ДПС
Комісія вищого корпусу державної служби рекомендувала Кабінету міністрів призначити Сергія Верланова головою Державної податкової служби.
Головою Державної податкової служби обрали заступника міністра фінансів Верланова Фото: з відкритих джерел

23 квітня пройшов заключний етап конкурсного відбору на очільника ДПС, який проводила Комісія вищого корпусу державної служби.

"Трійка фіналістів у прямому ефірі представили членам комісії свою програму розвитку Служби, а потім протягом години відповідала на запитання представників бізнесу, народних депутатів, експертів та членів комісії", - повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Довідка: Сергій Верланов отримав сумарно 16,45 бали, Сергій Петухов – 13,54 бали, Дмитро Олексієнко не набрав балів, достатніх для рейтингового оцінювання.

Сергій Верланов здобув вищу освіту у Львівському національному університеті імені Івана Франка. У 2008 році отримав науковий ступінь кандидата юридичних наук.

Працював юрисконсультом низки підприємств Львівської області. У листопаді 2008 року почав працювати на посаді юриста в одній із компаній Великої четвірки — PwC, де пропрацював до червня 2015 року. З липня 2015 року до липня 2018 року обіймав посаду партнера у провідній юридичній фірмі України Sayenko Kharenko.

У 2015-2017 роках був співголовою юридичного правового комітету Американської Торгової Палати в Україні. З 2016 року є членом Громадської ради доброчесності, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (делегований Асоціацією правників України).

26 липня 2018 року призначений на посаду заступника Міністра фінансів України.

Нагадаємо, що Національне агентство з питань держслужби прийняло документи від 14 кандидатів на посади керівників Державної податкової служби та Державної митної служби, які створюються в рамках поділу Фіскальної служби.

Реальна зарплата майбутніх керівників державних податкової та митної служб становитиме близько 60-70 тисяч гривень, включаючи оклад в 24 тисячі гривень.

 

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23 04 2019 15:25
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