На пости глав митниці та податкової претендують по сім осіб З діючого керівництва ДФС на конкурс пішов тільки Віктор Кривицький

Національне агентство з питань держслужби прийняло документи від 14 кандидатів на посади керівників Державної податкової служби та Державної митної служби, які створюються в рамках поділу Фіскальної служби.

Фото: tsn.ua

Остаточний список претендентів буде оголошено 9 квітня, після засідання комісії вищого корпусу державної служби, повідомив в.о. голови ДФС Олександр Власов, інформує LB.ua. Кандидати на посаду голови Митної служби: Співзасновник компанії "Ліга Імпекс" Артем Груша; В.о. заступника голови ДФС Віктор Кривицький; Начальник управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Житомирської митниці ДФС Михайло Мірошниченко; Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов; Заступник начальника головного управління ДФС у Київській області Ігор Орленко; Експерт з правових питань у центрі соціально-економічних досліджень Case-Україна Андрій Саварець; Директор міжнародної юридичної групи "Федерал Партнерс" Олександр Федоришин. Кандидати на посаду голови Податкової служби: Заступник міністра фінансів Сергій Верланов; Заступник міністра юстиції Сергій Пєтухов; Головний редактор журналу "Рейтинг" Марія Данюк; Начальник головного управління ДФС у Київській області Олексій Кавілін; Екс-начальник управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС в Івано-Франківській області Петро Кулик; Член громадської ради при ДФС Дмитро Олексієнко; Екс-суддя Вищого адміністративного суду України Сергій Острович. Як відомо, Кабінет міністрів України оголосив конкурс на посади голів Державної податкової та Державної митної служб. Реальна зарплата майбутніх керівників державних податкової та митної служб становитиме близько 60-70 тисяч гривень, включаючи оклад в 24 тисячі гривень.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію