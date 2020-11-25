НОВИНИКабінет міністрів готується до різних сценаріїв протидії COVID-19, зокрема уряд розглядає введення жорсткого карантину на новорічні свята.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Уряд розглядає можливість введення жорсткого карантину на новорічні свята
Зустрічі, ярмарки й тісні контакти між людьми можуть дати поштовх до сплеску хвороби
Людина в противірусному захисті
Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє "Громадське".
"Кінець грудня - початок січня - це період новорічних свят: зустрічі, ярмарки, тісні контакти між людьми. Усе це може дати поштовх до сплеску хвороби, який медична система може не витримати. Ми розробляємо план реагування в разі погіршення ситуації", - зазначив прем'єр.
Водночас поки про введення жорстких обмежень не йдеться.
Напередодні ввести двотижневий локдаун і скасувати новорічні масові заходи запропонував міністр культури Олександр Ткаченко.
Нагадамо, що відтепер уряд зобов'язаний заздалегідь попереджати про введення карантину
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25 11 2020 15:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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