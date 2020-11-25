Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Уряд розглядає можливість введення жорсткого карантину на новорічні свята

Зустрічі, ярмарки й тісні контакти між людьми можуть дати поштовх до сплеску хвороби
Кабінет міністрів готується до різних сценаріїв протидії COVID-19, зокрема уряд розглядає введення жорсткого карантину на новорічні свята.
Уряд розглядає можливість введення жорсткого карантину на новорічні свята Людина в противірусному захисті

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє "Громадське".

"Кінець грудня - початок січня - це період новорічних свят: зустрічі, ярмарки, тісні контакти між людьми. Усе це може дати поштовх до сплеску хвороби, який медична система може не витримати. Ми розробляємо план реагування в разі погіршення ситуації", - зазначив прем'єр.

Водночас поки про введення жорстких обмежень не йдеться.

Напередодні ввести двотижневий локдаун і скасувати новорічні масові заходи запропонував міністр культури Олександр Ткаченко.

Нагадамо, що відтепер уряд зобов'язаний заздалегідь попереджати про введення карантину

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 11 2020 15:22
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.