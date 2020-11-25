Уряд розглядає можливість введення жорсткого карантину на новорічні свята

Зустрічі, ярмарки й тісні контакти між людьми можуть дати поштовх до сплеску хвороби

Кабінет міністрів готується до різних сценаріїв протидії COVID-19, зокрема уряд розглядає введення жорсткого карантину на новорічні свята.

Людина в противірусному захисті

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє "Громадське".

"Кінець грудня - початок січня - це період новорічних свят: зустрічі, ярмарки, тісні контакти між людьми. Усе це може дати поштовх до сплеску хвороби, який медична система може не витримати. Ми розробляємо план реагування в разі погіршення ситуації", - зазначив прем'єр.

Водночас поки про введення жорстких обмежень не йдеться.

Напередодні ввести двотижневий локдаун і скасувати новорічні масові заходи запропонував міністр культури Олександр Ткаченко.

Нагадамо, що відтепер уряд зобов'язаний заздалегідь попереджати про введення карантину