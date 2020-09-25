Уряд скасує заборону на в'їзд для іноземців
Кабінет міністрів ухвалить рішення про скасування повної заборони на в'їзд для іноземних громадян.
Цю інформацію підтвердили "Європейській правді" два незалежних один від одного джерела в уряді.
Очікується, що з 29 вересня почнуть діяти нові правила, які замінять повну заборону, запроваджену в серпні. Наразі невідомо, коли точно рішення буде ухвалене, але є принципова згода керівництва уряду на відкриття кордонів, а також опрацьовані деталі цього рішення.
Очікується, що іноземців прирівняють до українців, які повертаються з-за кордону. Наразі для українців діють правила, що залежать від належності держави в’їзду до переліку країн зі значним поширенням коронавірусу.
Такими державами визнано ті, в яких кількість нових випадків COVID-19 на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує кількість таких випадків в Україні.
Ці ж правила планується поширити й на іноземців після 28 вересня. Вони будуть змушені йти на самоізоляцію, якщо епідемічна ситуація в країні їхнього громадянства або постійного проживання гірша, ніж в Україні.
Альтернативою самоізоляції буде тест на коронавірус, який можна буде здати після прибуття.
Також від іноземців вимагатимуть наявності чинного страхового поліса і встановлення електронного додатка для осіб у випадку самоізоляції.
Нагадаємо, що у Кабміні назвали умови відкриття кордонів для іноземців
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