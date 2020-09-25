Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Уряд скасує заборону на в'їзд для іноземців

29 вересня почнуть діяти нові правила, які замінять повну заборону, запроваджену в серпні
Очікується, що іноземців прирівняють до українців, які повертаються з-за кордону.
Уряд скасує заборону на в Фото: trassae95.com

Кабінет міністрів ухвалить рішення про скасування повної заборони на в'їзд для іноземних громадян.

Цю інформацію підтвердили "Європейській правді" два незалежних один від одного джерела в уряді.

Очікується, що з 29 вересня почнуть діяти нові правила, які замінять повну заборону, запроваджену в серпні. Наразі невідомо, коли точно рішення буде ухвалене, але є принципова згода керівництва уряду на відкриття кордонів, а також опрацьовані деталі цього рішення.

Очікується, що іноземців прирівняють до українців, які повертаються з-за кордону. Наразі для українців діють правила, що залежать від належності держави в’їзду до переліку країн зі значним поширенням коронавірусу.

Такими державами визнано ті, в яких кількість нових випадків COVID-19 на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує кількість таких випадків в Україні.

Ці ж правила планується поширити й на іноземців після 28 вересня. Вони будуть змушені йти на самоізоляцію, якщо епідемічна ситуація в країні їхнього громадянства або постійного проживання гірша, ніж в Україні.

Альтернативою самоізоляції буде тест на коронавірус, який можна буде здати після прибуття.

Також від іноземців вимагатимуть наявності чинного страхового поліса і встановлення електронного додатка для осіб у випадку самоізоляції.

Нагадаємо, що у Кабміні назвали умови відкриття кордонів для іноземців

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 09 2020 14:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Нова еліта" пропонує проведення оффлайн зустрічей: чесного і відкритого, сміливого діалогу віч-на-віч

"Нова еліта" пропонує проведення оффлайн зустрічей: чесного і відкритого, сміливого діалогу віч-на-віч

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.