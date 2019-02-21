Уряд скоротив кількість працівників Держстату

Наразі в Україні на одного працівника центрального апарату припадає 16 працівників у територіальних підрозділах Держстату

Міністерство економічного розвитку скоротило чисельність працівників регіональних відділів Державної служби статистики.

Скорочення робочих місць пов'язали з тим, що "співвідношення працівників центрального апарату Держстату до працівників його регіональних підрозділів не відповідає світовій практиці". Так, наразі в Україні на 1 працівника центрального апарату припадає 16 працівників у територіальних підрозділах Держстату. У Європі це співвідношення складає 1 до 3-4 співробітників.

Після скорочення та перерозподілу, на 1 працівника центрального апарату Держстату припадатиме 11 працівників територіальних підрозділів.

"Наразі Держстат широко впроваджує нові методи збору та обробки інформації - вже більше ніж 43% респондентів надають статистичні дані в електронному вигляді, частіше застосовуються вибіркові методи статистичних обстежень. Застосування цих методів суттєво зменшує навантаження на територіальні органи статистики і, водночас, збільшує його на центральний апарат Держстату", - повідомляють в Мінекономіки.

Там зазначають, що частину працівників з місцевих відділів перенесуть до Києва, решти звільнять.

Нагадаємо, у Державній службі статистики станом на 1 лютого 2019 року було зареєстровано 364,3 тис. безробітних.