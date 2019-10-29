БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИКабінет міністрів України створив Координаційну раду з питань розвитку малого та мікробізнесу, а також затвердив її склад.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Уряд створив раду з питань розвитку малого бізнесу та ФОП
Фото: з вільних джерел
Відповідне рішення уряд ухвалив під час свого виїзного засідання у Маріуполі 28 жовтня, передає прес-служба Кабміну, передає "Громадське".
"На виконання Указу Президента України від 17 жовтня Уряд затвердив положення про Координаційну раду з питань розвитку мікропідприємництва. Мета діяльності ради – покращення умов для розвитку підприємництва, зокрема роботи фізичних осіб-підприємців", - пояснюють в уряді.
Нагадаємо, що десять найбільш прибуткових державних підприємств України за перші 6 місяців 2019 року отримали 32,25 мільярда гривень чистого прибутку.
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