Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Уряд створив раду з питань розвитку малого бізнесу та ФОП

Кабінет міністрів України створив Координаційну раду з питань розвитку малого та мікробізнесу, а також затвердив її склад.
Уряд створив раду з питань розвитку малого бізнесу та ФОП Фото: з вільних джерел

Відповідне рішення уряд ухвалив під час свого виїзного засідання у Маріуполі 28 жовтня, передає прес-служба Кабміну, передає "Громадське".

"На виконання Указу Президента України від 17 жовтня Уряд затвердив положення про Координаційну раду з питань розвитку мікропідприємництва. Мета діяльності ради – покращення умов для розвитку підприємництва, зокрема роботи фізичних осіб-підприємців", - пояснюють в уряді.

Нагадаємо, що десять найбільш прибуткових державних підприємств України за перші 6 місяців 2019 року отримали 32,25 мільярда гривень чистого прибутку.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 10 2019 13:00
ТЕГИ: бізнес, ФОПи
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Чи загрожує Україні енергетична криза?

Чи загрожує Україні енергетична криза?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.