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Уряд України дозволив здійснювати планові госпіталізації в "жовтій" зоні

Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні в понеділок затвердив зміни до постанови про карантин, згідно з якими заборона на здійснення планових госпіталізацій діятиме лише в "червоній" зоні.
Уряд України дозволив здійснювати планові госпіталізації в "жовтій" зоні Фото: sputnik.kg

Згідно з текстом документа, в "червоній" зоні забороняється проведення державними і комунальними медзакладами планових заходів з госпіталізації, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Винятками є:

- надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів;

- надання медичної допомоги вагітним, породіллям, новонародженим;

- надання медичної допомоги в спеціалізованих відділеннях медзакладів пацієнтам з онкологічними та пульмонологічними захворюваннями;

- надання паліативної медичної допомоги в стаціонарних умовах;

- надання планової допомоги високоспеціалізованими медзакладами національного рівня за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів;

- проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, якщо в результаті їх перенесення (відстрочення).

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23 03 2021 11:58
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