Уряд України дозволив здійснювати планові госпіталізації в "жовтій" зоні

Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні в понеділок затвердив зміни до постанови про карантин, згідно з якими заборона на здійснення планових госпіталізацій діятиме лише в "червоній" зоні.

Фото: sputnik.kg

Згідно з текстом документа, в "червоній" зоні забороняється проведення державними і комунальними медзакладами планових заходів з госпіталізації, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Винятками є: - надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів; - надання медичної допомоги вагітним, породіллям, новонародженим; - надання медичної допомоги в спеціалізованих відділеннях медзакладів пацієнтам з онкологічними та пульмонологічними захворюваннями; - надання паліативної медичної допомоги в стаціонарних умовах; - надання планової допомоги високоспеціалізованими медзакладами національного рівня за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів; - проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, якщо в результаті їх перенесення (відстрочення). Читайте також: МОЗ працює над поліпшенням системи екстреної меддопомоги

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