Уряд України дозволив здійснювати планові госпіталізації в "жовтій" зоні
Згідно з текстом документа, в "червоній" зоні забороняється проведення державними і комунальними медзакладами планових заходів з госпіталізації, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Винятками є:
- надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів;
- надання медичної допомоги вагітним, породіллям, новонародженим;
- надання медичної допомоги в спеціалізованих відділеннях медзакладів пацієнтам з онкологічними та пульмонологічними захворюваннями;
- надання паліативної медичної допомоги в стаціонарних умовах;
- надання планової допомоги високоспеціалізованими медзакладами національного рівня за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів;
- проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, якщо в результаті їх перенесення (відстрочення).
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