CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗ 1 жовтня власники житла, які розмістили у себе переселенців, отримуватимуть 900 гривень замість 450 гривень за кожну таку особу на місяць.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Уряд вдвічі збільшить компенсації по програмі "Прихисток"
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Сьогодні Уряд уклав оновлений Меморандум із Товариством Червоного Хреста України.
"Це дозволить збільшити фінансування на компенсації людям, які надали тимчасове житло внутрішнім переселенцям у межах програми "Прихисток", - йдеться у повідомленні.
Соціальна програма "Прихисток" діє з ініціативи Уряду. Її мета - забезпечити житлом вимушених переселенців, які перемістилися у період воєнного стану в безпечніші місця, та допомогти тим українцям, які безоплатно їх прихистили.
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06 09 2022 19:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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