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Уряд вдвічі збільшить компенсації по програмі "Прихисток"

З 1 жовтня власники житла, які розмістили у себе переселенців, отримуватимуть 900 гривень замість 450 гривень за кожну таку особу на місяць.
Уряд вдвічі збільшить компенсації по програмі "Прихисток" Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
 
Сьогодні Уряд уклав оновлений Меморандум із Товариством Червоного Хреста України.
 
"Це дозволить збільшити фінансування на компенсації людям, які надали тимчасове житло внутрішнім переселенцям у межах програми "Прихисток", - йдеться у повідомленні.
 
Соціальна програма "Прихисток" діє з ініціативи Уряду. Її мета - забезпечити житлом вимушених переселенців, які перемістилися у період воєнного стану в безпечніші місця, та допомогти тим українцям, які безоплатно їх прихистили.
 
 
 
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06 09 2022 19:37
ТЕГИ: допомога
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