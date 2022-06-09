Уряд вдвічі збільшить компенсації по програмі "Прихисток"

З 1 жовтня власники житла, які розмістили у себе переселенців, отримуватимуть 900 гривень замість 450 гривень за кожну таку особу на місяць.

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Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Сьогодні Уряд уклав оновлений Меморандум із Товариством Червоного Хреста України. "Це дозволить збільшити фінансування на компенсації людям, які надали тимчасове житло внутрішнім переселенцям у межах програми "Прихисток", - йдеться у повідомленні. Соціальна програма "Прихисток" діє з ініціативи Уряду. Її мета - забезпечити житлом вимушених переселенців, які перемістилися у період воєнного стану в безпечніші місця, та допомогти тим українцям, які безоплатно їх прихистили. Читайте також: Українці, які дали притулок переселенцям, можуть отримати компенсацію за оплату комуналки

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