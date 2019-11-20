Уряд відкрив досі закритий моніторинг виконання Угоди про Асоціацію з ЄС

В уряді додали, що цей інструмент не є статичним та буде періодично удосконалюватися

Кабінет Міністрів України відкрив для громадськості доступ до "Пульсу Угоди" – онлайн-системи моніторингу виконання плану Угоди про Асоціацію з Європейським Союзом.

"Три роки тому за кошти наших європейських партнерів було розроблено інформаційну систему моніторингу реалізації плану заходів виконання Угоди про Асоціацію з ЄС", - зазначив Гончарук, повідомляє "Громадське".

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба зазначив, що у системі чітко окреслені конкретні завдання у 24-х сферах суспільного життя, які охоплює Угода про Асоціацію.

Повний обсяг завдань складає понад 2 тисячі, а для їхньої реалізації понад 70 виконавців зобов’язані втілити близько 7,5 тис. заходів. Система групує виконавців за належністю до трьох гілок: Кабінет Міністрів, Верховна Рада та "Інші".

"Пульс Угоди" відображає поточний прогрес виконання заходів у межах кожного року та загальний прогрес виконання, починаючи з тимчасового застосування окремих положень Угоди у 2014 році і до 2024 року.

Фото: Громадське

В уряді додали, що цей інструмент не є статичним та буде періодично удосконалюватися. Нагадаємо, 1 вересня 2017-го Угода про асоціацію Україна-ЄС набула чинності у повному обсязі. Непідписання Угоди про асоціацію у листопаді 2013-го року стало поштовхом до Євромайдану. У відповідь Кремль, прагнучи "покарати" за його перемогу, анексував Крим та спровокував війну на Донбасі, яку досі підтримує.

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