Уряд відкрив досі закритий моніторинг виконання Угоди про Асоціацію з ЄС
"Три роки тому за кошти наших європейських партнерів було розроблено інформаційну систему моніторингу реалізації плану заходів виконання Угоди про Асоціацію з ЄС", - зазначив Гончарук, повідомляє "Громадське".
Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба зазначив, що у системі чітко окреслені конкретні завдання у 24-х сферах суспільного життя, які охоплює Угода про Асоціацію.
Повний обсяг завдань складає понад 2 тисячі, а для їхньої реалізації понад 70 виконавців зобов’язані втілити близько 7,5 тис. заходів. Система групує виконавців за належністю до трьох гілок: Кабінет Міністрів, Верховна Рада та "Інші".
"Пульс Угоди" відображає поточний прогрес виконання заходів у межах кожного року та загальний прогрес виконання, починаючи з тимчасового застосування окремих положень Угоди у 2014 році і до 2024 року.
В уряді додали, що цей інструмент не є статичним та буде періодично удосконалюватися.
Нагадаємо, 1 вересня 2017-го Угода про асоціацію Україна-ЄС набула чинності у повному обсязі.
Непідписання Угоди про асоціацію у листопаді 2013-го року стало поштовхом до Євромайдану. У відповідь Кремль, прагнучи "покарати" за його перемогу, анексував Крим та спровокував війну на Донбасі, яку досі підтримує.
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