ЄС і Україна мають покращити Угоду про асоціацію відповідно до Green Deal - єврокомісар

Україна та Європейський Союз мають покращити Угоду про асоціацію в процесі її перегляду відповідно до європейського "зеленого" курсу.

Таку думку єврокомісар з питань навколишнього середовища, океанів і рибальства Віргініус Сінкявічюс висловив в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" і порталу Green Deal.

"Я знаю, що стосовно фінансових додатків було досягнуто великого прогресу, і я щиро сподіваюся, що те саме буде зроблено щодо екологічних додатків. Звісно, нам потрібно поліпшити їх відповідно до наших останніх амбіцій, європейського "зеленого" курсу (Green Deal), стратегії збереження біорізноманіття, стратегії лісового господарства. Я думаю, що це точно відповідає тому, що ми обговорювали з міністром Абрамовським. Але ми все ще в процесі дискусій. Звісно, сподіваюся, що ми швидко досягнемо домовленості", - сказав єврокомісар.

Як повідомлялося з посиланням віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину, перший раунд переговорів про перегляд економічної частини Угоди про асоціацію між Україною та ЄС може завершитися восени 2021 року.

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