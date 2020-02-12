Уряд вніс зміни до Меморандуму з ООН щодо "пакунку малюка"

Кабінет Міністрів вніс зміни до Меморандуму про взаєморозуміння з ЮНОПС і ЮНІСЕФ щодо надання при народженні дитини «пакунку малюка» у 2020 році.

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

"Сьогодні на засіданні уряду внесено зміни до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Управлінням Організації Об’єднаних Націй з обслуговування проєктів і Дитячим фондом Організації Об’єднаних Націй щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" у 2020 році", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що цими змінами визначено обов’язки: уряду - забезпечення реалізації закону, сприяння виконанню проєкту, визначення орієнтовної чисельності дітей для надання одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка", ЮНОПС - виконання проєкту, укладення договору з переможцем процесу закупівель та ЮНІСЕФ - консультативна підтримка, проведення дослідження ефективності одноразової допомоги "пакунок малюка".

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