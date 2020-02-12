Уряд вніс зміни до Меморандуму з ООН щодо "пакунку малюка"
Як передає "Укрінформ", про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.
"Сьогодні на засіданні уряду внесено зміни до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Управлінням Організації Об’єднаних Націй з обслуговування проєктів і Дитячим фондом Організації Об’єднаних Націй щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" у 2020 році", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що цими змінами визначено обов’язки: уряду - забезпечення реалізації закону, сприяння виконанню проєкту, визначення орієнтовної чисельності дітей для надання одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка", ЮНОПС - виконання проєкту, укладення договору з переможцем процесу закупівель та ЮНІСЕФ - консультативна підтримка, проведення дослідження ефективності одноразової допомоги "пакунок малюка".
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