Уряд виключив канабіс зі списку тяжких наркотиків

Рішення Кабміну набуде чинності 16 серпня 2024 року одночасно із введенням в дію закону про медичну маріхуану.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

Кабмін виключив канабіс, смолу, екстракти і настоянки з нього переліку особливо небезпечних речовин. Постанова вносить зміни до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та необхідна для реалізації закону про легалізацію медичного канабісу (№3528-IX).

"Канабіс, смола канабісу, екстракти й настойки канабісу будуть виключені з переліку особливо небезпечних речовин, обіг яких заборонено, тетрагідроканнабіол – з переліку особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Вони будуть включені у відповідні списки наркотичних засобів, у тому числі рослин і психотропних речовин, обіг яких обмежено", - пише МОЗ.

Постанова дозволяє культивування рослин роду коноплі для промислових цілей

Є також умова, за якої таке культивування дозволене – використання насіння, зібраного із сортів рослин, у висушеній соломі яких гранично допустимий вміст концентрації тетрагідроканнабінолу не перевищує 0,2%. З 16 лютого 2027 року гранично допустимий вміст концентрації тетрагідроканнабінолу у висушеній соломі конопель для промислових цілей має не перевищувати 0,3%.

В міністерстві додали, що рішення уряду набуде чинності 16 серпня 2024 року одночасно із введенням в дію закону про медичний канабіс

"Канабіс має у складі сотні унікальних канабіноїдів та речовин. З усіх відомих речовин, що є в рослині канабіс, тільки тетрагідроканнабінол та його ізомери мають психоактивний ефект. Інші канабіноїди не впливають на психічний стан, але можуть мати суттєвий позитивний вплив на перебіг деяких захворювань. Вживання непсихоактивних канабіноїдів не призводить до звикання та використовується у медицині", - йдеться в постанові.

В МОЗ сказали, що закон про легалізацію медичного канабісу регулює використання рослин роду коноплі у медичних, навчальних цілях, освітній, науковій та науково-технічній діяльності та розширює доступ пацієнтів до необхідного лікування. При цьому держава суворо контролюватиме обіг ліків на основі канабісу, а використання його у рекреаційних цілях, як і раніше, залишиться під забороною. Усі види діяльності, пов’язані з медичним канабісом – ліцензуватимуться.

"Як і будь-які ліки, ліки на основі канабісу пацієнт зможе отримати відповідно до медичних показань, виключно за призначенням лікаря і за електронним рецептом", - додали у відомстві.