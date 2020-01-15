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Уряд запровадив ризик-орієнтований підхід для перевірок перевізників
Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму телеграм-каналі
Фото: WELT
Кабінет міністрів змінив підхід і критерії для оцінки ризику діяльності перевізників, повідомляє "Економічна правда".
Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму телеграм-каналі.
"Діятимуть єдині критерії для оцінки ризику від їхньої діяльності. Це вплине і на періодичність планових перевірок.
Якщо раніше всі пасажирські перевізники автоматично потрапляли у лонг-ліст перевірок, відтепер спершу перевірятимуть тих, у кого високі ризики через переобладнаний транспорт, велику кількість порушень ПДД, а також порушення режиму праці та відпочинку водіїв", - повідомляє Гончарук.
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