Майже всі українські банки пройшли перевірку на стійкість, але ризики для капіталу залишаються високими – Fitch Ratings

Чистий прибуток сектору становив 131 млрд грн за 11 місяців 2023 року, порівняно з 23 млрд грн у 2022 р.

Майже всі українські банки капіталізовані згідно з секторальною оцінкою Національного банку України та мають відповідну стійкість.

Про це повідомляє Fitch Ratings.

"Оцінка не виявила значних потреб у рекапіталізації для сектора, і лише один із семи банків з рейтингом Fitch, Укрексімбанк, потребує збільшення капіталу для виконання вимог щодо цільового рівня капіталу", – зазначено у звіті FR.

Водночас експерти Fitch Ratings зазначають, що ризики для капіталу залишаються високими через відомі фактори: продовження війни та вплив війни на банківський сектор та економіку в цілому.

"Довгострокові рейтинги дефолту емітента в іноземній валюті всіх українських банків з рейтингом Fitch становлять "CCC",- що на одну позицію вище суверенного рейтингу”, – вказують експерти FR, підкреслюючи кращу стійкість банківської системи порівняно з урядовими гарантіями.

Спираючись на оцінку НБУ, експерти вказують на те, що п'ять українських банків планово збільшення капіталу, включаючи три банки з рейтингом Fitch – Укрексімбанк, Укргазбанк і Сенс Банк. Укргазбанк і Сенс Банк вже досягли цільових показників. Укрексімбанк має виконати план капіталізації по базовим показникам у третьому кварталі 2024 року

Прибутковість українських банків за оцінкою Fitch Ratings була на рекордному рівні завдяки високим відсотковим ставкам та значній надлишковій ліквідності.

Чистий прибуток сектору становив 131 млрд грн за 11 місяців 2023 року, порівняно з 23 млрд грн у 2022 р.

Однак рентабельність у 2024 році навряд чи буде такою високою, як у 2023 році, оскільки процентні ставки зараз зменшені. Введений податок на прибуток банків, запроваджений у грудні 2023 року, уповільнить відновлення запасів капіталу, які були використані через необхідність створення значних резервів у 2022 році.

Ставка податку на прибутки банків було підвищено до 50% у 2023 році та 25% у 2024 році з 18%.

"Банківський сектор України продемонстрував значну стійкість під час конфлікту, чому сприяла підтримуюча монетарна політика та лояльність регуляторів. Ми очікуємо, що основні кредитні чинники для банків будуть досить стабільними у 2024 році, що визначає наш нейтральний секторальний прогноз", – резюмують експерти FR.