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Україну в США віднесли до країн найвищого ризику за ситуацією з коронавірусом

Разом з Україною, у цьому списку також Британія, низка країн ЄС, сусідня Молдова, Туреччина
У США Центри попередження і контролю захворюваності внесли Україну до списку країн "дуже високого ризику" за ситуацією з коронавірусом.
Україну в США віднесли до країн найвищого ризику за ситуацією з коронавірусом Фото: Ukrinform
Про це повідомляє CNN.
 
25 жовтня Україну перемістили зі списку "рівня 3", куди відносять країни з "високими ризиком", до найнебезпечнішого "рівня 4" . До цих країн рекомендують уникати поїздок, а якщо подорож є необхідною - обов'язково пройти перед нею повний курс щеплення від коронавірусу. 
 
Україна цього тижня стала єдиною країною, яку додали у список "рівня 4". 
 
Критерієм для цього є показник захворюваності понад 500 випадків на 100 тисяч населення за останні 28 днів. 
 
Разом з Україною, у цьому списку також Британія, низка країн ЄС, сусідня Молдова, Туреччина.
 
Нагадаємо, США з 8 листопада відкриють в’їзд для повністю щеплених іноземців - але тільки вакцинами, які отримали схвалення регулюючих органів США чи ВООЗ. Крім того, вимагатимуть негативний тест.
 
Як повідомлялося раніше, Україна ймовірно ще на тиждень залишиться у "зеленому списку" Євросоюзу.
 
Про те, як зміняться правила безвізового авіасполучення України та ЄС у разі переходу України у "червону" зону, дивіться у новому відео від Європейської правди.
 
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26 10 2021 16:09
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