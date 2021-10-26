НОВИНИУ США Центри попередження і контролю захворюваності внесли Україну до списку країн "дуже високого ризику" за ситуацією з коронавірусом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україну в США віднесли до країн найвищого ризику за ситуацією з коронавірусом
Разом з Україною, у цьому списку також Британія, низка країн ЄС, сусідня Молдова, Туреччина
Фото: Ukrinform
Про це повідомляє CNN.
25 жовтня Україну перемістили зі списку "рівня 3", куди відносять країни з "високими ризиком", до найнебезпечнішого "рівня 4" . До цих країн рекомендують уникати поїздок, а якщо подорож є необхідною - обов'язково пройти перед нею повний курс щеплення від коронавірусу.
Україна цього тижня стала єдиною країною, яку додали у список "рівня 4".
Критерієм для цього є показник захворюваності понад 500 випадків на 100 тисяч населення за останні 28 днів.
Разом з Україною, у цьому списку також Британія, низка країн ЄС, сусідня Молдова, Туреччина.
Нагадаємо, США з 8 листопада відкриють в’їзд для повністю щеплених іноземців - але тільки вакцинами, які отримали схвалення регулюючих органів США чи ВООЗ. Крім того, вимагатимуть негативний тест.
Як повідомлялося раніше, Україна ймовірно ще на тиждень залишиться у "зеленому списку" Євросоюзу.
Про те, як зміняться правила безвізового авіасполучення України та ЄС у разі переходу України у "червону" зону, дивіться у новому відео від Європейської правди.
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