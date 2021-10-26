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ЄС і цього тижня не виключить Україну з "зеленого" списку для подорожей – ЗМІ

Схоже, на цьому тижні Україна залишиться в списку рекомендованих ЄС безпечних третіх країн щодо COVID19. Але ситуація буде відстежуватися, і нова пропозиція може з’явитися пізніше цього тижня
ЄС цього тижня залишить Україну у списку третіх країн, для чиїх громадян державам ЄС рекомендовано скасовувати обмеження на в’їзд.
ЄС і цього тижня не виключить Україну з "зеленого" списку для подорожей – ЗМІ Фото: hyser.com.ua
Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.
 
"Схоже, на цьому тижні Україна залишиться в списку рекомендованих ЄС безпечних третіх країн щодо COVID19. Але ситуація буде відстежуватися, і нова пропозиція може з’явитися пізніше цього тижня" - написав він.
 
Нагадаємо, минулого тижня Європейський союз не переглядав список третіх країн, для чиїх громадян державам ЄС рекомендовано скасовувати обмеження на в’їзд, і Україна залишилася у "зеленому" списку.
 
Нині у переліку третіх країн, звідки ЄС рекомендує дозволити несуттєві поїздки, 16 країн, в тому числі Україна.
 
Країни Європейського Союзу як правило дослухаються до рекомендації Ради ЄС та запроваджують обмеження на в’їзд для жителів країн, яких немає у списку, та на туристичні мандрівки для них.
 
Про те, як зміняться правила безвізового авіасполучення України та ЄС у разі переходу України у "червону" зону, дивіться у новому відео від Європейської правди.
 
Про оновлені правила в'їзду до держав ЄС читайте у публікації - Безвіз у червоній зоні: як нова хвиля епідемії змінить правила в'їзду в ЄС для українців.
 
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26 10 2021 11:44
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