Уряд створить платформу, яка допоможе людям з інвалідністю шукати роботу
Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук, передає пресслужба уряду, повідомляє "Громадське".
"Для підтримки людей з інвалідністю ми створюємо платформу для полегшення контакту роботодавця та потенційних працівників. Фокус полягає у доступності людини до робочих місць та соціально-культурних об’єктів", - зазначив Гончарук.
Зазначається, що Програмою діяльності уряду передбачений розвиток реабілітаційних послуг для людей з інвалідністю та поступове їх розширення.
Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив постанову про створення посади уповноваженого з прав людей з інвалідністю зі створенням його апарату.
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