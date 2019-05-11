Уряд України планує відмовитися від системи градації інвалідності за групами

За її словами, соціальна політика держави стосовно людей з інвалідністю та виплати для них тепер будуватимуться не на групах, як це було раніше, а на розрахунку відсотка втрати працездатності, як це рекомендує Всесвітня організація охорони здоров'я

"Ми наразі продовжили ту роботу, яку раніше здійснювало Міністерство охорони здоров'я. Ми імплементуємо до українського законодавства Міжнародну класифікацію функціональності, її вже перекладено на українську мову, але до кінця не проведено систему її ратифікації",-заявила Третьякова на прес-конференції у вівторок в Києві.

Голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова (фракція "Слуга народу") заявила про те, що уряд планує відмовитися від наявної системи градації інвалідності та перейти до Міжнародної класифікації функціонування (МКФ), яка діє в Європейському Союзі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми наразі продовжили ту роботу, яку раніше здійснювало Міністерство охорони здоров'я. Ми імплементуємо до українського законодавства Міжнародну класифікацію функціональності, її вже перекладено на українську мову, але до кінця не проведено систему її ратифікації. За допомогою МКФ ми хочемо нарешті позбутися системи інвалідності, яка залишилася в Україні з радянських часів", - заявила Третьякова на прес-конференції у вівторок в Києві.

За її словами, соціальна політика держави стосовно людей з інвалідністю та виплати для них тепер будуватимуться не на групах, як це було раніше, а на розрахунку відсотка втрати працездатності, як це рекомендує Всесвітня організація охорони здоров'я. Голова комітету з питань соцполітики вважає, що такі зміни у комплексі з переглядом норм із працевлаштування громадян із частковою втратою працездатності сприятимуть збільшенню частки людей з інвалідністю на ринку праці.

На сьогодні, як каже Третьякова, Державна служба з питань праці стежить за тим, щоб 4% робочих місць у приватному секторі надавали людям з інвалідністю. У разі недотримання цієї квоти, представники бізнесу отримують від Державної служби праці штрафні санкції. У комітеті з питань соцполітики планують цю ситуацію змінити, додавши квотування і на держслужбі.

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