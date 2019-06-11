Уряд запустить онлайн-платформу, що консультуватиме бізнес - Мінцифри

"Більше підприємців - більше робочих місць, зростання економіки, просто людське щастя від результату зростання"

У лютому 2020 року в Україні планують запустити онлайн-платформу, яка надаватиме консультації малим та середнім підприємствам щодо відкриття та побудови бізнесу.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає "Громадське".

"Кожен охочий зможе отримати консультацію щодо відкриття бізнесу, побудови ефективного менеджменту, цифрового маркетингу, продажів, HR, впровадження CRM/HR-систем та інших важливих функцій і напрямів. Це не просто набір порад, а можливість отримати допомогу від реального консультанта, який глибоко розуміє своє питання", - повідомив Федоров.

Зазначається, що консультації надаватимуться відеозв'язком. Робота над запуском платформи вже триває.

Наразі в уряді проводять опитування підприємців щодо питань, у яких їм потрібно буде допомога державних консультантів. Крім цього триває розробка методології навчання майбутніх консультантів та самої онлайн-платформи.

"Більше підприємців - більше робочих місць, зростання економіки, просто людське щастя від результату зростання", - додав Федоров.

Наразі в уряді не уточнюють, чи буде користування платформою безкоштовним.

Нагадаємо, що з 2010 року ЄБРР надає грантову підтримку малому та середньому бізнесу в Україні. На сьогодні грантами вже скористалися понад 1000 українських підприємств. Серед них і успішна трансформація мережі магазинів "My play".