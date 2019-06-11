Уряд запустить онлайн-платформу, що консультуватиме бізнес - Мінцифри
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає "Громадське".
"Кожен охочий зможе отримати консультацію щодо відкриття бізнесу, побудови ефективного менеджменту, цифрового маркетингу, продажів, HR, впровадження CRM/HR-систем та інших важливих функцій і напрямів. Це не просто набір порад, а можливість отримати допомогу від реального консультанта, який глибоко розуміє своє питання", - повідомив Федоров.
Зазначається, що консультації надаватимуться відеозв'язком. Робота над запуском платформи вже триває.
Наразі в уряді проводять опитування підприємців щодо питань, у яких їм потрібно буде допомога державних консультантів. Крім цього триває розробка методології навчання майбутніх консультантів та самої онлайн-платформи.
"Більше підприємців - більше робочих місць, зростання економіки, просто людське щастя від результату зростання", - додав Федоров.
Наразі в уряді не уточнюють, чи буде користування платформою безкоштовним.
Нагадаємо, що з 2010 року ЄБРР надає грантову підтримку малому та середньому бізнесу в Україні. На сьогодні грантами вже скористалися понад 1000 українських підприємств. Серед них і успішна трансформація мережі магазинів "My play".
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