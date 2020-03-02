Уряд затвердив план, яким хоче запобігти занесенню в Україну китайського коронавірусу

"Уряд також встановив режим підвищеної готовності для всіх систем цивільного захисту"

Кабінет міністрів під час позачергового засідання затвердив План запобігання занесенню і поширенню на території України нового коронавірусу з Китаю. Також розробляють плани на регіональному рівні для окремих областей.

Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє "Громадське".

Зокрема, лікарні у регіонах повинні підготуватися до можливого випадку захворювання, визначити потребу в ліках та обладнанні.

Також уряд зобов'язав провести навчання в медичних закладах «щодо готовності прийняти потенційних хворих». Міністерство охорони здоров’я має проконтролювати весь процес та допомогти методологічно.

Також урядові відомства рекомендують тимчасово утриматися від туристичних і ділових поїздок до провінції Хубей та міста Ухань, де найбільший ризик зараження, а також, за можливості, відкласти свої подорожі до інших територій Китаю.

Також повідомляють, що для китайських студентів, які навчаються в Україні, продовжили канікули.

"Уряд також встановив режим підвищеної готовності для всіх систем цивільного захисту. Усі відповідні служби готові до оперативної мобілізації", - додав Гончарук.

Нагадаємо, що у кожній області України є бригади для боротьби з коронавірусом