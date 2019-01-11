Усі українські банки перейшли на використання IBAN - Нацбанк
Усі банки України повністю перейшли на використання міжнародного стандарту номера банківського рахунку (IBAN), повідомляє "Економічна Правда".
"Відтепер номери рахунків клієнтів банків в Україні міститимуть 29 символів та відповідатимуть вимогам стандарту IBAN, який використовується у Європі.
Завдяки скороченню кількості реквізитів використання цього міжнародного стандарту робить комфортнішим оформлення розрахункових документів", - йдеться у повідомленні.
Номер банківського рахунку за стандартом IBAN складатиметься з 29 символів:
- коду України UA (2 літери);
- контрольного розряду (2 цифри);
- коду банку (6 цифр);
- самого рахунку - довжина номера рахунка не є фіксованою (до 31 жовтня 2019 року - від 5 до 14 символів, з 1 листопада 2019 року - від 5 до 19 символів).
Таким чином, у новому стандарті банківських рахунків за номером рахунку можна буде визначити банк, у якому цей рахунок відкрито.
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