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Усі українські банки перейшли на використання IBAN - Нацбанк

Номер банківського рахунку за стандартом IBAN складатиметься з 29 символів.
"Відтепер номери рахунків клієнтів банків в Україні міститимуть 29 символів та відповідатимуть вимогам стандарту IBAN, який використовується у Європі.
Усі українські банки перейшли на використання IBAN - Нацбанк Фото: forbes.ua

Усі банки України повністю перейшли на використання міжнародного стандарту номера банківського рахунку (IBAN), повідомляє "Економічна Правда". 

"Відтепер номери рахунків клієнтів банків в Україні міститимуть 29 символів та відповідатимуть вимогам стандарту IBAN, який використовується у Європі.

Завдяки скороченню кількості реквізитів використання цього міжнародного стандарту робить комфортнішим оформлення розрахункових документів", - йдеться у повідомленні.

Номер банківського рахунку за стандартом IBAN складатиметься з 29 символів:

  • коду України UA (2 літери);
  • контрольного розряду (2 цифри);
  • коду банку (6 цифр);
  • самого рахунку - довжина номера рахунка не є фіксованою (до 31 жовтня 2019 року - від 5 до 14 символів, з 1 листопада 2019 року - від 5 до 19 символів).

Таким чином, у новому стандарті банківських рахунків за номером рахунку можна буде визначити банк, у якому цей рахунок відкрито.

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01 11 2019 17:11
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