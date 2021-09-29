НОВИНИУсіх співробітників у Ватикані зобов'язали вакцинуватися від коронавірусу або регулярно робити тести, тобто мати так звану "зелену перепустку".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Усіх працівників Ватикану зобов'язали вакцинуватися від COVID-19
Усі співробітники, в тому числі керівництво, а також позаштатний персонал і всі, хто здійснює свою діяльність у відомствах Римської Курії, її органах та офісах, а також в установах, пов'язаних зі Святим Престолом, і всі відвідувачі цих установ зобов'язані мати при собі "зелену перепустку" починаючи з 1 жовтня
Фото: Vatican News
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Vatican News.
"Зелена перепустка" свідчить про те, що людина щеплена від коронавірусу, одужала від хвороби або нещодавно отримала негативний результат тесту на COVID-19.
"Усі співробітники, в тому числі керівництво, а також позаштатний персонал і всі, хто здійснює свою діяльність у відомствах Римської Курії, її органах та офісах, а також в установах, пов'язаних зі Святим Престолом, і всі відвідувачі цих установ зобов'язані мати при собі "зелену перепустку" починаючи з 1 жовтня", - йдеться у повідомленні.
Як альтернатива можна показати негативний результат тесту на коронавірус, зробленого в Італії власним коштом.
Для персоналу, який не має "зеленої перепустки", санітарна влада Ватикану встановить термін дії довідки про негативний результат тесту.
Співробітники зазначених установ, які не мають цих перепусток і сертифікатів, не будуть допущені до роботи, що буде розцінюватися як відсутність на робочому місці без поважної причини, йдеться у повідомленні.
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Також наголошується, що ватиканська санітарна влада має право запроваджувати ще суворіші обмеження для осіб, які прибувають з країн з високим ризиком зараження.
Як повідомлялося, для в'їзду до Ватикану з 1 жовтня необхідно буде мати сертифікат вакцинації від хвороби COVID-19 - так звану "зелену перепустку".
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