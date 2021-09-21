Ватикан запроваджує ковід-перепустку для доступу на територію, але не богослужінь

Виняток передбачається для людей, які беруть участь у літургійних богослужіннях. У цьому випадку вимагається дотримання санітарних приписів щодо дистанції, використання засобів індивідуального захисту та недопущення скупчень людей

Для доступу на територію Ватикану з 1 жовтня буде необхідно мати ковід-сертифікат, який підтверджує щеплення, нещодавнє одужання від COVID-19 або ж негативний результат тесту - за винятком участі у богослужіннях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Vatican News.

Згідно з розпорядженням від 20 вересня, ковід-сертифікат вимагатимуть для входу на територію Ватикану та до низки екстратериторіальних об’єктів. Це має бути Ватиканський Green Pass або відповідний сертифікат іншої держави.

Виняток передбачається для людей, які беруть участь у літургійних богослужіннях. У цьому випадку вимагається дотримання санітарних приписів щодо дистанції, використання засобів індивідуального захисту та недопущення скупчень людей.

Нагадаємо, в Італії з середини жовтня ковід-перепустка стане обов'язковою для допуску на робочі місця у державному і приватному секторах.