CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДля доступу на територію Ватикану з 1 жовтня буде необхідно мати ковід-сертифікат, який підтверджує щеплення, нещодавнє одужання від COVID-19 або ж негативний результат тесту - за винятком участі у богослужіннях.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ватикан запроваджує ковід-перепустку для доступу на територію, але не богослужінь
Виняток передбачається для людей, які беруть участь у літургійних богослужіннях. У цьому випадку вимагається дотримання санітарних приписів щодо дистанції, використання засобів індивідуального захисту та недопущення скупчень людей
Фото: vaticannews.va
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Vatican News.
Згідно з розпорядженням від 20 вересня, ковід-сертифікат вимагатимуть для входу на територію Ватикану та до низки екстратериторіальних об’єктів. Це має бути Ватиканський Green Pass або відповідний сертифікат іншої держави.
Виняток передбачається для людей, які беруть участь у літургійних богослужіннях. У цьому випадку вимагається дотримання санітарних приписів щодо дистанції, використання засобів індивідуального захисту та недопущення скупчень людей.
Нагадаємо, в Італії з середини жовтня ковід-перепустка стане обов'язковою для допуску на робочі місця у державному і приватному секторах.
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21 09 2021 16:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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