Усик став амбасадором платформи United24
Про це було оголошено під час онлайн-спілкування спортсмена з президентом України Володимиром Зеленським.
"Ти – переможний символ України, а сьогодні для України найважливіше, щоб на будь-якому полі бою – на фронті, у спорті, в дипломатії – були кроки вперед. А вперед – це лише переможні кроки. Вони надзвичайно мобілізують суспільство й мотивують усіх нас боротися за Україну – кожного на своєму фронті", – сказав Зеленський.
Усик підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення: наприкінці лютого він вступив до лав тероборони, у вересні представляв країну на міжнародній арені й захистив титули чемпіона світу у важкій вазі за версіями WBO, WBA (Super), IBF, IBO у поєдинку з британцем Ентоні Джошуа.
Раніше повідомлялось, що Усик думає над завершенням кар'єри.
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