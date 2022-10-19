Усик став амбасадором платформи United24

Абсолютний чемпіон світу з боксу у важкій вазі, чемпіон світу у суперважкій вазі Олександр Усик став амбасадором фандрейзингової платформи United24.

Про це було оголошено під час онлайн-спілкування спортсмена з президентом України Володимиром Зеленським.

"Ти – переможний символ України, а сьогодні для України найважливіше, щоб на будь-якому полі бою – на фронті, у спорті, в дипломатії – були кроки вперед. А вперед – це лише переможні кроки. Вони надзвичайно мобілізують суспільство й мотивують усіх нас боротися за Україну – кожного на своєму фронті", – сказав Зеленський.

Усик підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення: наприкінці лютого він вступив до лав тероборони, у вересні представляв країну на міжнародній арені й захистив титули чемпіона світу у важкій вазі за версіями WBO, WBA (Super), IBF, IBO у поєдинку з британцем Ентоні Джошуа.

Раніше повідомлялось, що Усик думає над завершенням кар'єри.