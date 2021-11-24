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Усик зберіг другу позицію в рейтингу журналу The Ring

Альварес – найкращий боксер світу, Кроуфорд піднявся на третє місце.
Усик зберіг другу позицію в рейтингу журналу The Ring Фото: unian.ua
Володар титулів WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик зберіг другу позицію в рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії від журналу The Ring.
 
Колишній чемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко залишився на 9-ій позиції. А от чемпіон WBO у напівсередній вазі Теренс Кроуфорд піднявся на третє місце після дострокової перемоги над Шоном Портером.
 
Топ-10 рейтингу P4P за версією The Ring:
 
1. Сауль Альварес
 
2. Олександр Усик
 
3. Теренс Кроуфорд
 
4. Наоя Інуе
 
5. Джош Тейлор
 
6. Еррол Спенс
 
7. Теофімо Лопес
 
8. Хуан Франциско Естрада
 
9. Василь Ломаченко
 
10. Казуто Іока.
 
Як повідомляв, в кінці вересня Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і виграв чемпіонські пояси за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі. Команда Джошуа вже активувала опцію реваншу.
 
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24 11 2021 14:59
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