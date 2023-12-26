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В 2024 році війна буде відрізнятися технологічно – Залужний

26 грудня 2023, 17:09
В 2024 році війна буде відрізнятися технологічно – Залужний
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний заявив, що наступний рік відрізнятиметься від 2023-го з огляду на зміну технологій ведення війни.

Про це сьогодні Залужний сказав на брифінгу.

"2024 рік не просто буде відрізнятись, він має відрізнятись, бо інакше нас чекає те, про що я писав у статті. Відповідно ми ці проблеми знайшли, і знайшли уже десь 90% рішень цих питань, які потрібно буде обов’язково вирішити, щоб у наступному році діяти більш ефективно і найголовніше – зберегти людей.

Над цим працюємо. З нами абсолютно погодилися наші партнери, які також цікавилися цим питанням. Тож можу вас запевнити, що наступний рік буде відрізнятися… Ми принаймні для цього усе робимо", - сказав головнокомандувач ЗСУ

За його словами, він змушений констатувати: противник від не відстає від ЗСУ. В останні дні триває досить потужне протистояння з використанням різних технологій.

В листопаді в своїй колонці у виданні The Economist головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що ключове – це технології в позиційній війні.

Також Залужний прокоментував "мобілізацію 500 тисяч осіб" - військове командування України на постійній основі формує свої запити на боєприпаси, зброю та людський ресурс, але запиту на конкретну цифру мобілізованих уряду не подавало.

Крім того, головнокомандувач Збройних сил вважає, що російську агресію може спинити лише постійне збільшення втрат їхньої армії, хоча досі керівництво країни-агресора не зважало на кількість вбитих і поранених загарбників рф на війні.

брифінгЗалужний

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