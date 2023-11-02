Ключове – це технології в позиційній війні. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний про те, як виграти війну – The Economist

Британський журнал The Economist опублікував колонку Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про нову фазу війни. Залужний розповідає Заходу, що потрібно Україні для того, щоб переломити ситуацію і перетворити виснажливу позиційну війну на війну швидких маневрів. Це в першу чергу високотехнологічні засоби – в небі і на землі. Сподіваємось, почують.

Напад на демократію з боку морально хворої імперської держави в серці Європи порушив баланс сил в інших частинах світу, зокрема на Близькому Сході та в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, пише в колонці для британського видання The Economist Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Він нагадує, що неспроможність багатосторонніх організацій, таких як ООН та ОБСЄ, підтримувати безпековий порядок означає, що Україна може відновити свою територіальну цілісність лише за допомогою військової сили.

Валерій Залужний наголошує, що українці показали свою готовність покласти душу й тіло за свою свободу – вони зупинили вторгнення набагато сильнішого ворога та звільнили значну частину своєї території. Втім, на думку Головкома ЗСУ, зараз війна переходить на новий етап: вона змінюється на "позиційну війну" статичних і виснажливих боїв, подібно до того як це було у Першій світовій війні, на противагу "маневровій" війні руху і швидкості. Це вигідно росії, бо дозволяє їй відновити свою військову міць, що в кінцевому підсумку загрожуватиме українським збройним силам і самій державі.

Як цьому запобігти? На думку Залужного, базове озброєння, таке як ракети та снаряди, залишається важливим. Але ЗСУ потребують ключових військових можливостей і технологій, щоб вийти з війни такого типу. І найважливішою Головком ЗСУ називає повітряну міць. Контроль над небом необхідний для проведення широкомасштабних наземних операцій. Він нагадує, що на початку війни в України було всього 120 бойових літаків, і лише третина була придатна до використання.

Незважаючи на те, що російські ВПС зазнали величезних втрат: знищено понад 550 російських систем ППО, але росія досі зберігає значну перевагу над Україною і продовжує створювати нові штурмові ескадрильї. За словами Залужного, ця перевага ускладнює просування ЗСУ вперед. російські системи протиповітряної оборони дедалі частіше заважають українським бойовим літакам здійснювати польоти. Втім, росіяни теж зазнають втрат від української ППО. Саме тому, – підкреслює Головком ЗСУ, – російські дрони перебрали на себе значну частину ролі пілотованої авіації в розвідці і нанесенні повітряних ударів.

Безпілотники повинні стати частиною української відповіді – нанесення масованих ударів з використанням приманок та ударних дронів, щоб перевантажувати російські системи ППО, – наголошує Валерій Залужний. Серед потреб України – дрони-мисливці за БПЛА, сигнальні приманки для відволікання російських планерних бомб, стробоскопи для засліплення тепловізійних камер російських безпілотників вночі.

Ще одним пріоритетом потреб України є засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) для глушіння сигналів зв'язку та навігації. Залужний називає РЕБ ключем до перемоги у війні з безпілотниками. За його словами, росія модернізувала свої сили РЕБ протягом останнього десятиліття, створивши новий рід військ і розробивши 60 нових типів техніки. Як зауважує Головком ЗСУ, росія перевершує Україну у цій сфері: 65% наших платформ постановки перешкод на початку війни були вироблені ще за радянських часів.

Попри те, що Україна створила багато власних систем електронного захисту, які можуть запобігти глушінню, вона потребує більшого доступу до радіоелектронної розвідки від наших союзників, включно з даними від засобів, які збирають розвідувальні сигнали, і розширені виробничі лінії для систем РЕБ в Україні і за кордоном, – наголошує Головнокомандувач ЗСУ.

Третім пріоритетом є контрбатарейна боротьба: знищення ворожої артилерії. У цій війні, як і в більшості минулих воєн, артилерія, ракетний і реактивний вогонь складають 60-80% усіх військових завдань. За словами Залужного, отримавши західну зброю минулого року, ЗСУ досить успішно виявляли та вражали російську артилерію, але ефективність такої зброї, як американський снаряд з GPS-наведенням "Екскалібур", різко знизилася через вдосконалення російських засобів РЕБ. Водночас, за словами Головкома ЗСУ, контрбатарейний вогонь росії покращився, зокрема завдяки використанню "баражуючих" "Ланцетів". На думку Залужного, Україна не може применшувати ефективність російської зброї і розвідки в цьому відношенні.

Нинішній паритет в точних засобах не триватиме довго. Валерій Залужний озвучив потребу в розбудові локальних GPS-полів за допомогою наземних антен, щоб зробити високоточні снаряди більш точними в умовах російського глушіння. Потрібно також використовувати безпілотники-камікадзе для ураження російської артилерії, як і краще артилерійське розвідувальне обладнання від наших партнерів, яке може визначати місцезнаходження російських гармат.

Ще одним пріоритетом є обладнання для розмінування в достатній кількості з огляду на масштаби російських мінних полів, які подекуди простягаються на 20 кілометрів. "Коли ми прориваємо мінні поля, – зауважує Залужний, – росія швидко відновлює їх, випускаючи нові міни на відстані".

Валерій Залужний вважає, що полегшити роботу з розмінування можуть технології. Потрібні радарні датчики, які використовують невидимі імпульси світла для виявлення мін у землі, і димові системи для приховування діяльності наших підрозділів з розмінування. Головком переконує, що для розмінування, ЗСУ можуть використовувати реактивні двигуни від списаних літаків, водомети або касетні боєприпаси або нові типи тунельних екскаваторів-роботів, що використовують плазмові пальники для буріння тунелів.

Ще одним пріоритетом, за словами Головкома ЗСУ, є нарощування резервів. Наразі бракує можливостей на власній території для підготовки резервів, але Україна змінює законодавство для розширення категорії громадян, які можуть бути призвані на навчання або мобілізацію, а також запроваджує "бойове стажування", яке передбачає направлення нещодавно мобілізованих та навчених військовослужбовців у досвідчені фронтові підрозділи для їх підготовки.

Валерій Залужний переконує читачів британського видання, що не можна недооцінювати росію. Попри те, що вона зазнала великих втрат і витратила багато боєприпасів, вона ще довго матиме перевагу в озброєнні, техніці, ракетах і боєприпасах. Її оборонна промисловість нарощує обсяги виробництва, попри безпрецедентні санкції. І хоч партнери по НАТО почали різко нарощувати свої виробничі потужності, для досягнення результатів потрібно рік чи навіть два.

"Позиційна війна – це тривала війна, яка несе величезні ризики для українських збройних сил та держави. Якщо Україна хоче вирватися з цієї пастки, їй знадобляться всі перераховані речі: перевага в повітрі, значно покращені засоби радіоелектронної боротьби та контрбатарейної боротьби, нові технології розмінування та здатність мобілізувати і тренувати більше резервів. Також необхідно зосередитись на сучасному командуванні і управлінні – так ми зможемо візуалізувати поле бою ефективніше, ніж росія, і приймати рішення швидше – і на раціоналізації нашої логістики, водночас підриваючи російську ракетами більшої дальності. Нові, інноваційні підходи, можуть перетворити цю війну позицій на війну маневрів", – завершує свою статтю Головком ЗСУ.

Повна англійська версія колонки Валерія Залужного у The Economist