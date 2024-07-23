Колишній головнокомандувач виступив із промовою у Королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень.

Посол України у Великій Британії, а також колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний виступив у лондонському Королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень із промовою про сутність російсько-української війни та її можливість трансформації у третю світову.

Текст промови Залужний опублікував у Telegram.

Він зазначив, що насамперед війни треба уникати, але якщо вона все ж таки прийшла, до неї готовими потрібно бути.

"Саме готовність до війни слід розглядати як величезний комплекс заходів, який охоплює не тільки суто військові аспекти, а й усі сфери життєдіяльності держави", - зазначив він.

При цьому найскладнішою складовою він назвав не військову потугу, а готовність суспільства, яка базується на чесній і прозорій комунікації між владою і народом, який має погодитися на тимчасову відмову від низки свобод заради виживання, що в підсумку вплине на політичні процеси в державі.

Другим аспектом Залужний назвав те, що війна не може розглядатися лише як частина внутрішньополітичного процесу, оскільки це максимальна концентрація сил для виживання.

"Фейки, брехня, девальвація національних інтересів, недовіра до керівництва - це неповний перелік інструментів, якими росіяни користуються вже понад десять років, а демократичне суспільство більше десяти років, і демократичні суспільства досі не знайшли методів протидії", - вказав дипломат.

Він підкреслив, що російське повномасштабне вторгнення поставило українців перед викликом фізичного виживання, але витримати удар, дати гідну відсіч ворогу було лиш початком складнішого етапу протистояння, який полягає в тому, щоб знайти свій особливий шлях перемоги.

"Саме пошук цього особливого шляху привів нас до розуміння вже зрозумілих контурів революційних змін, насамперед у військовій сфері. Як не дивно, але цілком логічно, що саме ці зміни, винайдені на полях битв російсько-української війни, цілком ймовірно, визначатимуть обриси війн та воєнного мистецтва у 21 столітті", - зазначив він.

Зокрема, однією із таких змін буде використання технологій як концепції нової стратегії ведення війни. Залужний зазначив, що розвиток технологій впливатиме на форми їх застосування, але тільки нові форми впливатимуть на структуру війни. Саме технологія має забезпечити стійкість української нації та перемогу у війні.

Водночас російсько-українську війну колишній головком назвав війною перехідного періоду, яка формує нові правила воєн майбутнього.

Він зазначив, що українці створюють технології, але не можуть їх масштабувати. Натомість у партнерів є ресурси, але немає прикладного і практичного поля для їх випробування.

"Тільки разом ми зможемо ефективно використати цей ресурс, адже час більше не працює на нас", - резюмував він.