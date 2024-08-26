У Reuters підтвердили загибель у Краматорську радника агентства з безпеки Раяна Еванса

Двоє журналістів агентства госпіталізовані.

У Reuters підтвердили загибель внаслідок удару росіян по готелю у Краматорську на Донеччині радника агентства з безпеки Раяна Еванса, ще двоє журналістів отримали поранення.

Про це йдеться на сторінці видання.

Еванс був членом команди Reuters із шести осіб, яка висвітлювала війну в Україні.

Двоє журналістів агентства госпіталізовані. Відомо, що один із них отримав серйозні поранення.

“Ми терміново шукаємо більше інформації про напад, зокрема співпрацюючи з владою Краматорська, і ми підтримуємо наших колег та їхні сім’ї”, – повідомило видання.