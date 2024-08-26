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У Reuters підтвердили загибель у Краматорську радника агентства з безпеки Раяна Еванса

26 серпня 2024, 11:55
У Reuters підтвердили загибель у Краматорську радника агентства з безпеки Раяна Еванса
Двоє журналістів агентства госпіталізовані.
У Reuters підтвердили загибель внаслідок удару росіян по готелю у Краматорську на Донеччині радника агентства з безпеки Раяна Еванса, ще двоє журналістів отримали поранення.
 
Про це йдеться на сторінці видання.
 
Еванс був членом команди Reuters із шести осіб, яка висвітлювала війну в Україні.
 
Двоє журналістів агентства госпіталізовані. Відомо, що один із них отримав серйозні поранення.
 
Ми терміново шукаємо більше інформації про напад, зокрема співпрацюючи з владою Краматорська, і ми підтримуємо наших колег та їхні сім’ї”, – повідомило видання.
 
Еванс, колишній британський військовий, працював з Reuters з 2022 року та консультував його журналістів щодо безпеки в усьому світі, зокрема в Україні, Ізраїлі та на Олімпіаді в Парижі. Йому було 38 років.
 
Нагадаємо, 25 серпня вночі ворог вдарив "Іскандером" по готелю у Краматорську на Донеччині.

 

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