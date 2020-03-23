В аеропорту "Бориспіль" виявили коронавірус у пасажира "Чоловіку провели експрес-тест, який показав позитивний результат та підтвердив захворювання на коронавірус. Хворого одразу доставили до інфекційного відділення лікарні"

В аеропорту «Бориспіль» під час оформлення пасажирів одного з авіарейсів, який прилетів у Київ, громадянин України поскаржився на погане самопочуття. Невдовзі у нього виявили коронавірус.

Фото: АА

Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів, передає "Громадське". "Чоловіку провели експрес-тест, який показав позитивний результат та підтвердив захворювання на коронавірус. Хворого одразу доставили до інфекційного відділення лікарні", — йдеться у повідомленні. Загалом протягом минулої доби, 22 березня, в Україну в'їхало понад 15 тисяч. З них понад 13 тисяч — це українці, які повернулися з-за кордону. Прикордонники та працівники санітарно-карантинних підрозділів провели опитування щодо стану здоров’я та виміри температури в усіх прибулих. Нагадаємо, що в Івано-Франківську підтвердили ще 3 випадки інфікування коронавірусом — усі вони контактні особи 56-річної жінки, яка померла.

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