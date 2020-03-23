В Івано-Франківську підтвердили ще 3 випадки коронавірусу — міський голова
Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає "Громадське".
"Вчора ввечері ми дізналися про ще 3 додаткові підтверджені випадки коронавірусу. Зокрема ці три особи вони з міста Івано-Франківська. Вони є контактними особами жінки, яка померла", — зазначив Марцінків.
Він додав, що вони в задовільному стані. За його словами, в Івано-Франківській області немає тяжко хворих.
Марцінків зазначив, що Івано-Франківськ має отримати 300 експрес-тестів на коронавірус.
"У першу чергу їх використовуватимуть у міських медичних закладах для людей, які поступають з пневмонією", — сказав міський голова.
Нагадаємо, що Міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець заявив, що Україна переходить до другого етапу боротьби з коронавірусом. Він полягає у боротьбі з коронавірусом не лише запобіганню поширенню епідемії, а й безпосередньому лікаванню хвороби.
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