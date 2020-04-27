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В Альпах з'явилася гігантська картина на тему боротьби з пандемією

За словами Гійома Легро, картина спонукає до створення більш згуртованого і людяного світу
Французький художник Гійом Легро, більш відомий як Saype, створив у швейцарських Альпах величезну картину на траві, присвячену боротьбі з пандемією коронавірусу.
В Альпах з Фото: Укрінформ

Як повідомляє Sky News, нове графіті площею понад 3 тис. квадратних метрів називається "Поза кризою", пише "Укрінфрм". На картині зображено дівчину, яка дивиться за обрій в оточенні ланцюжка з фігурок людей, що тримаються за руки.

За словами Гійома Легро, картина спонукає до створення більш згуртованого і людяного світу.

Твір мистецтва розташовано на галявині біля курортного міста Лезен у західній Швейцарії з використанням аерозольної фарби на основі вугілля та крейди.

Гійом Легро відомий своїми величезними графіті на траві, які найкраще видно з повітря. Зазвичай Saype створює роботи на схилах гір і в парках. Він писав картини в містах по всьому світу, включно з Парижем, Буенос-Айресом і Ліверпулем.

Як і всі роботи художника, "Поза кризою" - біорозкладана і тимчасова картина.

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27 04 2020 17:55
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