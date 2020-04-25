Дім Франка покликав на онлайн-чаювання з класиком
Про це повідомляє пресслужба Львівської облдержадміністрації, пише "Укрінформ".
"Дотримуючись карантинних заходів, Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка - #ДімФранка - тимчасово призупинив екскурсійне обслуговування та проведення публічних подій. Однак під час карантину активно працює онлайн. Зокрема, запровадив новий пізнавально-освітній проєкт - "Франко вдома. На(в)чай з класиком" - це відеоблог, у якому фахівці розповідають цікаві історії про письменника, його родину та сам музей", - йдеться в повідомленні.
Кілька випусків цієї програми вже опубліковано на YouTube-каналі та Facebook-сторінці Дому Франка. Загалом же науковці музею підготували ще багато випусків на різні цікаві теми, запевнили в облдержадміністрації.
Теми програм - різноманітні й переважно присвячені питанням, на які важко раніше було знайти відповіді в науковій франкознавчій літературі, як-от: який годинник рахував час Каменяру, яку каву він любив пити, як чаювала родина Франків, куди письменник ходив гуляти зі своїми дітьми та друзями, як відпочивав, зокрема, під час гуцульських вакацій, як комунікував з церквою, як він та його діти вивчали іноземні мови.
Наприклад, перший випуск проєкту - розповідь директора музею Богдана Тихолоза про Франка та міцні напої: яким було улюблене вино письменника, в якій крамниці він його купував, чому історична доля цього напою особлива?
"Другий випуск був для дітей від наукової працівниці Галі Мазур. У кадрі - сам крутихвіст - відомий герой казки Франка "Лис Микита", - який оповів малечі про свої лисячі пригоди та особисте знайомство з письменником.
Також серед тем оповідей - майже детективна історія портрета Івана Франка пензля Юліана Панькевича, взаємини Івана Франка і митрополита Андрея Шептицького.
Освітня ініціатива "Франко вдома" стала переможцем експрес-проєктів конкурсу "Фокус на культуру", який оголосила Львівська міська рада задля надання ґрантової підтримки на їхнє впровадження.
Читайте також: Музеї світу показують наймоторошніші експонати, Софія Київська долучилася
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО В Ужгороді розквітли стовбури дерев
- ФОТО Карантинне ханамі: у Вінниці зацвіли сакури
- ФОТО 97-річна американка Айріс Апфель підписала свій перший модельний контракт
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"