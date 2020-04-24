Музеї світу показують наймоторошніші експонати, Софія Київська долучилася
"Ми почнемо з цього пучка волосся III-IV сторіч із поховання римської панянки. У ньому все ще є шпильки...", - таке повідомлення розмістили працівники Йоркширського музею в Twitter, кинувши виклик своїм колегам, зазначає "Укрінформ".
Фото: Twitter Yorkshire Museum
До флешмобу приєдналися музеї по всій Британії та за її межами. Вони поширили зображення страхітливих порцелянових ляльок, ритуальних об’єктів та інших моторошних речей.
Фото: Twitter Birmingham Museum
Фото: Twitter Museum of Fear and Wonder
Фото: Twitter Dan Hicks
Фото: Twitter Deutsches Historisches Museum
Фото: Twitter York Castle Museum
Не залишилися осторонь й українські музейники. Так, Софія Київська показала фреску початку ХІ ст.
"Національний заповідник "Софія Київська" з страшенним задоволенням долучається до флешмобу. Отож до вашої уваги наш експонат у рамках флешмобу #CreepiestObject - це фреска "Готські ігри" у північно-західній сходовій вежі Софійського собору в Києві, початок ХІ ст.", - написали в заповіднику.
Фото: Укрінформ
Фреска "Готські ігри", відома також під назвою "Боротьба ряджених", входить до циклу розписів сходових веж Софійського собору в Києві, стінопис яких оповідає про сватання київського князя Володимира Святославича до Анни Порфірородної. На фресці зображено театралізований двобій людини у песиголовій масці, що тримає спис чи рогатину, з вусатим безбородим воїном, озброєним бойовою сокирою й невеликим круглим щитом.
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