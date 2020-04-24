Реєстрація Вхід
RSS
ВІДПОЧИНОК НОВИНИ

Музеї світу показують наймоторошніші експонати, Софія Київська долучилася

Запустив челендж під хештегами #СuratorBattle й #СreepiestObject Йоркширський музей, що у Великій Британії
У Мережі набирає обертів черговий карантинний флешмоб. Музеї світу діляться в Twitter фотографіями своїх наймоторошніших експонатів із колекції, закликаючи відвідувачів сидіти вдома.
Музеї світу показують наймоторошніші експонати, Софія Київська долучилася Очень удобный спуск вместо лестницы, позволяющий инвалидам посетить музей. Фото: pauluskp.livejournal.com

"Ми почнемо з цього пучка волосся III-IV сторіч із поховання римської панянки. У ньому все ще є шпильки...", - таке повідомлення розмістили працівники Йоркширського музею в Twitter, кинувши виклик своїм колегам, зазначає "Укрінформ".

Фото: Twitter Yorkshire Museum

До флешмобу приєдналися музеї по всій Британії та за її межами. Вони поширили зображення страхітливих порцелянових ляльок, ритуальних об’єктів та інших моторошних речей.

Фото: Twitter Birmingham Museum

Фото: Twitter Museum of Fear and Wonder

Фото: Twitter Dan Hicks

Фото: Twitter Deutsches Historisches Museum

Фото: Twitter York Castle Museum

Не залишилися осторонь й українські музейники. Так, Софія Київська показала фреску початку ХІ ст.

"Національний заповідник "Софія Київська" з страшенним задоволенням долучається до флешмобу. Отож до вашої уваги наш експонат у рамках флешмобу #CreepiestObject - це фреска "Готські ігри" у північно-західній сходовій вежі Софійського собору в Києві, початок ХІ ст.", - написали в заповіднику.

Фото: Укрінформ

Фреска "Готські ігри", відома також під назвою "Боротьба ряджених", входить до циклу розписів сходових веж Софійського собору в Києві, стінопис яких оповідає про сватання київського князя Володимира Святославича до Анни Порфірородної. На фресці зображено театралізований двобій людини у песиголовій масці, що тримає спис чи рогатину, з вусатим безбородим воїном, озброєним бойовою сокирою й невеликим круглим щитом.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 04 2020 14:04
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як пофарбувати крашанки: 9 цікавих ідей для фарбування натуральними барвниками

Як пофарбувати крашанки: 9 цікавих ідей для фарбування натуральними барвниками

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.