Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Алжирі продовжуються масові протести попри відставку 82-річного президента

Основна рушійна сила цих акцій протесту - молодь, яка не пам’ятає інших президентів, окрім Бутефліки
Масові протести проти влади не припинилися в Алжирі навіть після відставки президента Абделазіза Бутефліка, який очолював країну 20 років.
В Алжирі продовжуються масові протести попри відставку 82-річного президента Фото:CNN

Тисячі протестувальників сьомий тиждень поспіль вийшли в п’ятницю на вулиці столиці Алжиру - однойменного міста, повідомляє "Громадське".

Після відставки президента його посаду має зайняти спікер парламенту, але протестувальники вимагають, аби владні посади залишили всі, хто пов’язаний з Бутефлікою.

Основна рушійна сила цих акцій протесту - молодь, яка не пам’ятає інших президентів, окрім Бутефліки.

"Ми втомилися від цього режиму. Вони пограбували нас", - цитує видання одну з учасниці протестів.

Нагадаємо, що чинний президент Алжиру Абдельазіз Бутефліка повідомив Конституційній раді країни, що він негайно складає з себе повноваження президента.

В Алжирі декілька тижнів не вщухали протести проти чинного президента, який керує країною з 1999 року. 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 04 2019 20:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Кіборг" Олександр Терещенко: "Я усвідомив для себе, що суїцид – це гріх і слабкість"

"Кіборг" Олександр Терещенко: "Я усвідомив для себе, що суїцид – це гріх і слабкість"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.