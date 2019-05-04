В Алжирі продовжуються масові протести попри відставку 82-річного президента

Основна рушійна сила цих акцій протесту - молодь, яка не пам’ятає інших президентів, окрім Бутефліки

Масові протести проти влади не припинилися в Алжирі навіть після відставки президента Абделазіза Бутефліка, який очолював країну 20 років.

Тисячі протестувальників сьомий тиждень поспіль вийшли в п’ятницю на вулиці столиці Алжиру - однойменного міста, повідомляє "Громадське".

Після відставки президента його посаду має зайняти спікер парламенту, але протестувальники вимагають, аби владні посади залишили всі, хто пов’язаний з Бутефлікою.

Основна рушійна сила цих акцій протесту - молодь, яка не пам’ятає інших президентів, окрім Бутефліки.

"Ми втомилися від цього режиму. Вони пограбували нас", - цитує видання одну з учасниці протестів.

Нагадаємо, що чинний президент Алжиру Абдельазіз Бутефліка повідомив Конституційній раді країни, що він негайно складає з себе повноваження президента.

В Алжирі декілька тижнів не вщухали протести проти чинного президента, який керує країною з 1999 року.