В Англії побудують повністю дерев'яний футбольний стадіон

Квартирувати на ньому буде "Форест Грін Роверс"

В англійському графстві Глостершир побудують перший у світі дерев'яний футбольний стадіон.

Конкурс на реалізацію проєкту виграло архітектурне бюро Zaha Hadid Architects, повідомляє sportarena.com, посилаючись на спеціалізоване агентство "Dezeen",передає LB.ua.

Стадіон розрахований на 5 тис. глядачів і працюватиме на поновлюваних джерелах енергії, отримуючи її, переважно, за допомогою сонячних панелей.

Стадіон належатиме футбольній команді "Форест Грін Роверс", яку ФІФА визнала найбільш "зеленою" професійною командою в світі. Клуб очолює Дейл Вінс, засновник компанії з екологічної електрики Ecotricity.

"Важливість використання деревини полягає не тільки в тому, що це природний матеріал. Наш новий стадіон матиме найнижчий вміст вуглецю серед стадіонів у світі", - заявив Вінс.

Зазначимо, що нинішній стадіон команди поливають рециркульованою дощовою водою. Для живлення прожекторів використовують сонячні батареї, а автоматична газонокосарка, яка підстригає поле, використовує технологію GPS.

Зараз "Форест Грін Роверс" перебуває на 6-му місці в Другій лізі Англії (четверта за значущістю футбольна ліга Англії). В активі клубу 37 очок.

Нагадаємо, що Скотт Мактомінай "відзначився" на 20-й секунді.